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В «Адане Демирспор» подтвердили, что «Ньюкасл» интересуется Балотелли

сегодня, 16:44

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак прокомментировал слухи об интересе «Ньюкасла» к нападающему Марио Балотелли.

Арабская команда вчера сделала предложение по трансферу Балотелли. Мы ответили отказом. «Ньюкасл» рассматривал возможность подписания Марио, но до сих пор они не сделали нам предложение. В его контракте есть клаусула.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Уже все знают кто хозяин Ньюкасла.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:54
Зачем он им?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:14
Короче сроки всю чухню собрать захотели)))
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:02
Арабская команда вчера сделала предложение по трансферу Балотелли.

Что за дичь? Какая еще Арабская команда?
drug01
drug01
сегодня в 17:01
Зачем он им нужен???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:56, ред.
Ньюкасл что хотят, по моему сами не ведают.
Зачем вообще покупали клуб с какой целью, интересно.
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