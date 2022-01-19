В «Адане Демирспор» подтвердили, что «Ньюкасл» интересуется Балотелли

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак прокомментировал слухи об интересе «Ньюкасла» к нападающему .

Арабская команда вчера сделала предложение по трансферу Балотелли. Мы ответили отказом. «Ньюкасл» рассматривал возможность подписания Марио, но до сих пор они не сделали нам предложение. В его контракте есть клаусула.