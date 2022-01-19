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«Чушь собачья». Директор «Боруссии» Д отреагировал на заявление Холанда

сегодня, 16:22

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал заявление нападающего Эрлинга Холанда о том, что руководство команды давит на него в принятии решения о будущем.

Правда в том, что мы были удивлены этим заявлением, потому что мы еще не разговаривали с ним. Говорить, что Дортмунд выдвигает Холанду ультиматум — это чушь собачья. Крайнего срока, чтобы Эрлинг принял решение, нет.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:58
Клиент Райолы)
ДСА
ДСА
сегодня в 17:33
Дипломатично он ответил.
kust07
kust07 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:19
Всякое может быть. Испорченный телефон
STVA 1
STVA 1 ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 17:13
А может агент мутит
kust07
kust07
сегодня в 17:04
Кто-то из них врёт. Либо журналюги понапридумывали.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:01
Слухов больше чем надо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:41
Зазнался парень, пришла пора сплавить.
старина
старина
сегодня в 16:36
Короче,надо продавать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:29
Сам себя уже короновал !!!)
Ничего хорошего из этого в последствии как правило не получается.
particular
particular
сегодня в 16:28
Чувствуется полное взаимопонимание сторон :)))
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