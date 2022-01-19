«Чушь собачья». Директор «Боруссии» Д отреагировал на заявление Холанда

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал заявление нападающего о том, что руководство команды давит на него в принятии решения о будущем.

Правда в том, что мы были удивлены этим заявлением, потому что мы еще не разговаривали с ним. Говорить, что Дортмунд выдвигает Холанду ультиматум — это чушь собачья. Крайнего срока, чтобы Эрлинг принял решение, нет.