«Дженоа» согласовала аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку .

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сегодня, 13:53

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Дженоа».

Команда из Генуи полностью согласовала аренду россиянина до конца сезона, однако главный тренер «Аталанты» не хочет отпускать футболиста. Из-за сложных переговоров по переходу Миранчука у итальянского специалиста обострились отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори, который опасается, что сделка сорвётся.

Знакомый с ситуацией источник сообщил причину, по которой Гасперини не хочет отпускать Миранчука: