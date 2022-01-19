«Дженоа» согласовала аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку .

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа».
Команда из Генуи полностью согласовала аренду россиянина до конца сезона, однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать футболиста. Из-за сложных переговоров по переходу Миранчука у итальянского специалиста обострились отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори, который опасается, что сделка сорвётся.
Знакомый с ситуацией источник сообщил причину, по которой Гасперини не хочет отпускать Миранчука:
Сейчас в «Аталанте» сложная ситуация с футболистами — несколько игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому Гасперини не хочет отпускать Миранчука.
Что и требовалось доказать. Гасперини ещё раз доказал, что он не просто хороший и качественный стратег как тренер. Но и то что он видит будущие проблемы которые могут возникать в футболе ⚽️, а тем более которые могут возникать в его футбольном хозяйстве. И ведь не зря же он не раз говорил, что Миранчук ему нужен в команде. И это связано не только с пандемией и травмами , а ещё с тем что одни из лидеров команды могут покинуть клуб при поступлении хороших предложений со стороны топ клубов. И это может произойти в любой момент. А в ситуации с Миранчуком каждый видит свои плюсы и минусы. Где с одной стороны стоит спортивный директор и агент Миранчука, а с другой главный тренер и сам Алексей.
И тут самое главное для Миранчука сделать правильный выбор, уйти в клуб который попал в очень не простую ситуацию и в финансовом плане и в плане турнирного расклада , где очень мало шансов на спасение . Или просто дождаться своего часа в Аталанте, который даёт ему ситуация и вера в него тренера Гасперини. В любом случае как бы не сложилась эта ситуация, хотелось бы пожелать Алексею, чтобы этот выбор стал правильным ! Удачи тебе Алексей !!!
Всем Добра !!!
Что и требовалось доказать. Гасперини ещё раз доказал, что он не просто хороший и качественный стратег как тренер. Но и то что он видит будущие проблемы которые могут возникать в футболе ⚽️, а тем более которые могут возникать в его футбольном хозяйстве. И ведь не зря же он не раз говорил, что Миранчук ему нужен в команде. И это связано не только с пандемией и травмами , а ещё с тем что одни из лидеров команды могут покинуть клуб при поступлении хороших предложений со стороны топ клубов. И это может произойти в любой момент. А в ситуации с Миранчуком каждый видит свои плюсы и минусы. Где с одной стороны стоит спортивный директор и агент Миранчука, а с другой главный тренер и сам Алексей.
И тут самое главное для Миранчука сделать правильный выбор, уйти в клуб который попал в очень не простую ситуацию и в финансовом плане и в плане турнирного расклада , где очень мало шансов на спасение . Или просто дождаться своего часа в Аталанте, который даёт ему ситуация и вера в него тренера Гасперини. В любом случае как бы не сложилась эта ситуация, хотелось бы пожелать Алексею, чтобы этот выбор стал правильным ! Удачи тебе Алексей !!!
Всем Добра !!!
А вот логики в действиях владельцев клуба не вижу. Аренда или продажа Миранчука не принесет большой прибыли, зато есть риск не пробиться в ЛЧ, когда «Наполи» и «Ювентус» наступают на пятки, а миланские братья-акробаты оторвались, хоть и теряют очки.
А вот логики в действиях владельцев клуба не вижу. Аренда или продажа Миранчука не принесет большой прибыли, зато есть риск не пробиться в ЛЧ, когда «Наполи» и «Ювентус» наступают на пятки, а миланские братья-акробаты оторвались, хоть и теряют очки.