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«Дженоа» согласовала аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку

сегодня, 13:53

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа».

Команда из Генуи полностью согласовала аренду россиянина до конца сезона, однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать футболиста. Из-за сложных переговоров по переходу Миранчука у итальянского специалиста обострились отношения со спортивным директором клуба Джованни Сартори, который опасается, что сделка сорвётся.

Знакомый с ситуацией источник сообщил причину, по которой Гасперини не хочет отпускать Миранчука:

Сейчас в «Аталанте» сложная ситуация с футболистами — несколько игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому Гасперини не хочет отпускать Миранчука.

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Все комментарии
Archvlad87
Archvlad87 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:14
Дженоа в непростом финасовом положении? откуда у вас такая информация?
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 15:07
Гасперини понять можно. У него полсостава кашляет. А так, у Миранчука есть контракт, который надо отрабатывать.
А вот логики в действиях владельцев клуба не вижу. Аренда или продажа Миранчука не принесет большой прибыли, зато есть риск не пробиться в ЛЧ, когда «Наполи» и «Ювентус» наступают на пятки, а миланские братья-акробаты оторвались, хоть и теряют очки.
dzvinka
dzvinka ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 15:02, ред.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 14:49
    Странная логика у этого Гасперини, замариновал парня.
    kust07
    kust07
    сегодня в 14:47
    Гасперини настоящий эгоист.
    Брулин
    Брулин ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 14:33
    Всё таки Кокорин и Миранчук по степени полезности в своих клубах - небо им земля))
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:29
    Пролетел Ляксей со свистом-
    Гасперини дал отпор...
    Дед наверно был фашистом-
    этот в деда,живодёр...
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:27
    Доступно же объяснили, что он хочет сохранить Миранчука из за сложной ситуации с тестами на данный момент, всем нужна длинная скамейка. С какой стати он должен ставить «спасение карьеры Леши» выше интересов команды?
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:26
    Тут тренер абсолютно прав.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:23
    «Дженоа» согласовала аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку .
    Что и требовалось доказать. Гасперини ещё раз доказал, что он не просто хороший и качественный стратег как тренер. Но и то что он видит будущие проблемы которые могут возникать в футболе ⚽️, а тем более которые могут возникать в его футбольном хозяйстве. И ведь не зря же он не раз говорил, что Миранчук ему нужен в команде. И это связано не только с пандемией и травмами , а ещё с тем что одни из лидеров команды могут покинуть клуб при поступлении хороших предложений со стороны топ клубов. И это может произойти в любой момент. А в ситуации с Миранчуком каждый видит свои плюсы и минусы. Где с одной стороны стоит спортивный директор и агент Миранчука, а с другой главный тренер и сам Алексей.
    И тут самое главное для Миранчука сделать правильный выбор, уйти в клуб который попал в очень не простую ситуацию и в финансовом плане и в плане турнирного расклада , где очень мало шансов на спасение . Или просто дождаться своего часа в Аталанте, который даёт ему ситуация и вера в него тренера Гасперини. В любом случае как бы не сложилась эта ситуация, хотелось бы пожелать Алексею, чтобы этот выбор стал правильным ! Удачи тебе Алексей !!!
    Всем Добра !!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:19
    Леши против Польши не будет
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 14:14
    Кто бы мог подумать, что Аталанта не захочет отпускать своего почётного запасного Миранчука! Так глядишь и Фиорентина, глядя на это, вцепится руками и ногами в Кокошу и не захочет никуда отпускать свою живую легенду.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:58
    А оказывается Миранчук то ценный игрок !
    Прям на разрыв ....
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:56
    Тренер в первую очередь думает о своей команде
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:55
    Ждём развязку
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