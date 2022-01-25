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«Локомотив» мог подписать Адамова, но перестал выходить на связь с агентом

вчера, 15:14

Защитник Арсен Адамов мог оказаться в «Локомотиве».

«Железнодорожники» рассматривали вариант с трансфером игрока, однако потом передумали и перестали выходить на связь с агентом футболиста.

После этого с представителями Адамова связался «Зенит», оперативно оформив переход.

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Futurista
Futurista
вчера в 17:56
После предложения Зенита все телефонные номера Локо Адамов внес в черный список...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:10
Адамов стоит 1,5 млн евро, а Зенит его купил за 5 млн евро.
Теперь понятно почему Локо перестали выходить на связь с агентами Адамава.
Сегодня только Зенит может переплачивать в несколько раз номинальной стоимости.
shlomo
shlomo
вчера в 15:23
Кто не успел тот опоздал
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