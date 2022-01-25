«Локомотив» мог подписать Адамова, но перестал выходить на связь с агентом

Защитник Арсен Адамов мог оказаться в «Локомотиве».
«Железнодорожники» рассматривали вариант с трансфером игрока, однако потом передумали и перестали выходить на связь с агентом футболиста.
После этого с представителями Адамова связался «Зенит», оперативно оформив переход.
Теперь понятно почему Локо перестали выходить на связь с агентами Адамава.
Сегодня только Зенит может переплачивать в несколько раз номинальной стоимости.
Теперь понятно почему Локо перестали выходить на связь с агентами Адамава.
Сегодня только Зенит может переплачивать в несколько раз номинальной стоимости.