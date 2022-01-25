«Локомотив» мог подписать Адамова, но перестал выходить на связь с агентом

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вчера, 15:14

Защитник мог оказаться в «Локомотиве».

«Железнодорожники» рассматривали вариант с трансфером игрока, однако потом передумали и перестали выходить на связь с агентом футболиста.

После этого с представителями Адамова связался «Зенит», оперативно оформив переход.