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«Фиорентина» отказалась продавать своего защитника в «Краснодар»

вчера, 11:14

«Краснодар» интересуется защитником «Фиорентины» Игором.

«Быки» сделали предложение по трансферу бразильца, но получили отказ. «Фиалки» не хотят искать футболиста на эту позицию до закрытия зимнего окна, однако до 31 января всё может измениться.

В нынешнем сезоне Игор, который выступает на позиции центрального защитника, провёл 17 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:13
Краснодар в лимит не вписывается, но играется с легионерами, интересно.
У них без учета арендованных 9 легионеров - Алонсо, Кайо, Рамирез, Крыховяк, Кабелла, Классен, Вандерсон, Кордоба, Ботхейм.

Игор после матча с Торино сейчас основной ЦЗ у Фиорентины.
Но по большому счету Не Игор, не Куарта не тем более Настасьич не являются сильными защитниками и Фиорентине в любом случае надо будет усиливать данную позицию.
Но вопрос с нападающим и сохранением Торрейры для них сейчас в приоритете.
протон
протон
вчера в 17:11
Только если Кокорина в придачу заберут))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:47
Ну и ну,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:43
Пожалели парня!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:58
Вроде основной защитник, трудно решиться его продать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:33
... отказали словами :Лучше Кукарекина заберите.
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:19
Утка ...куда его и так Кордобу отзаявят из- за лимита...это на лето максимум и то не понятно что с лимитом сделают
drug01
drug01
вчера в 11:14
Им будет хуже
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