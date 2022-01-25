«Фиорентина» отказалась продавать своего защитника в «Краснодар»

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вчера, 11:14

«Краснодар» интересуется защитником «Фиорентины» Игором.

«Быки» сделали предложение по трансферу бразильца, но получили отказ. «Фиалки» не хотят искать футболиста на эту позицию до закрытия зимнего окна, однако до 31 января всё может измениться.

В нынешнем сезоне Игор, который выступает на позиции центрального защитника, провёл 17 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.