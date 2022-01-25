«Фиорентина» отказалась продавать своего защитника в «Краснодар»

«Краснодар» интересуется защитником «Фиорентины» Игором.
«Быки» сделали предложение по трансферу бразильца, но получили отказ. «Фиалки» не хотят искать футболиста на эту позицию до закрытия зимнего окна, однако до 31 января всё может измениться.
В нынешнем сезоне Игор, который выступает на позиции центрального защитника, провёл 17 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.
У них без учета арендованных 9 легионеров - Алонсо, Кайо, Рамирез, Крыховяк, Кабелла, Классен, Вандерсон, Кордоба, Ботхейм.
Игор после матча с Торино сейчас основной ЦЗ у Фиорентины.
Но по большому счету Не Игор, не Куарта не тем более Настасьич не являются сильными защитниками и Фиорентине в любом случае надо будет усиливать данную позицию.
Но вопрос с нападающим и сохранением Торрейры для них сейчас в приоритете.
У них без учета арендованных 9 легионеров - Алонсо, Кайо, Рамирез, Крыховяк, Кабелла, Классен, Вандерсон, Кордоба, Ботхейм.
Игор после матча с Торино сейчас основной ЦЗ у Фиорентины.
Но по большому счету Не Игор, не Куарта не тем более Настасьич не являются сильными защитниками и Фиорентине в любом случае надо будет усиливать данную позицию.
Но вопрос с нападающим и сохранением Торрейры для них сейчас в приоритете.