Мелкадзе перешёл в «Сочи» бесплатно

Сегодня «Сочи» объявил о трансфере нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.
По данным источника, форвард перешёл в «Сочи» бесплатно на правах свободного агента. Перед этим он расторгнул контракт со «Спартаком».
Сегодня «Сочи» объявил о трансфере нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.
По данным источника, форвард перешёл в «Сочи» бесплатно на правах свободного агента. Перед этим он расторгнул контракт со «Спартаком».
Чудеса. Ломовицкий ушел, Мелкадзе ушел. Наконец-то чистка нормальная...
Чудеса. Ломовицкий ушел, Мелкадзе ушел. Наконец-то чистка нормальная...
Хоть бесплатно, хоть за мешок картошки, хоть за 200 тыс евро (как на ТМ) - главное, Спартак избавился от ненужного футболиста с 0 голов за основу, и сам Мелкадзе получит долгожданную свободу и сможет реанимировать карьеру в Сочи.
Хоть бесплатно, хоть за мешок картошки, хоть за 200 тыс евро (как на ТМ) - главное, Спартак избавился от ненужного футболиста с 0 голов за основу, и сам Мелкадзе получит долгожданную свободу и сможет реанимировать карьеру в Сочи.