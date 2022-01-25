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Мелкадзе перешёл в «Сочи» бесплатно

вчера, 13:34

Сегодня «Сочи» объявил о трансфере нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

По данным источника, форвард перешёл в «Сочи» бесплатно на правах свободного агента. Перед этим он расторгнул контракт со «Спартаком».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:58
Против Спартака будет выкладываться на 100%.
Чудеса. Ломовицкий ушел, Мелкадзе ушел. Наконец-то чистка нормальная...
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:21
Успехов ему в Сочи.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:15
еще одна легенда ушла
1 984
1 984
вчера в 14:30
Удачи в новом клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:22
Обе стороны довольны.
ДСА
ДСА
вчера в 14:20
Вот и все довольны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:17
Отличная сделка: ноль голов за "Спартак" - ноль рублей за переход:
YVG
YVG
вчера в 14:01
В Сочи Мелкадзе станет основным бомбардиром.
makkie
makkie
вчера в 13:43
Перешёл и перешёл.
Хоть бесплатно, хоть за мешок картошки, хоть за 200 тыс евро (как на ТМ) - главное, Спартак избавился от ненужного футболиста с 0 голов за основу, и сам Мелкадзе получит долгожданную свободу и сможет реанимировать карьеру в Сочи.
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