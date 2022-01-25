Мелкадзе перешёл в «Сочи» бесплатно

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вчера, 13:34

Сегодня «Сочи» объявил о трансфере нападающего «Спартака» .

По данным источника, форвард перешёл в «Сочи» бесплатно на правах свободного агента. Перед этим он расторгнул контракт со «Спартаком».