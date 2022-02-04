Агент Миранчука назвал главную причину срыва трансфера игрока в «Лацио»

Хавбек «Аталанты» не перешёл в «Лацио» из-за нежелания команды из Бергамо расставаться с ним. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв:

Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты».