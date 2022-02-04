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Клеман: «Хотим победить „Лион“»

сегодня, 09:52
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Монако» Филипп Клеман порассуждал о предстоящем матче Лиги 1 с «Лионом».

Это очень важная встреча с сильным соперником, который обладает большим спектром сильных сторон, выступает под руководством мастеровитого тренера и усилилась в трансферное окно двумя игроками. Но это не решающая игра, потому что после нее нас ждет еще 15 туров.

К этой встрече мы подходим с желанием добыть три очка, как и всегда. Мы хотим побеждать в каждой игре. Соперничество между двумя командами — это положительный момент. Я вижу высокий уровень мотивации и много желания у игроков на тренировке. Те, кто наблюдал за нашей утренней тренировкой, могли увидеть, что игроки не только счастливы, но также настроены выступить на самом высоком уровне.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:14
Будет очень интересно посмотреть игру и желание футболистов команды победить в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:05
Давно пора побеждать!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 10:59
Настрой правильный....удачи в этом деле
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:22
Надо всегда стремиться к победе.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:20
Значит надо победить.
beefs
beefs
сегодня в 10:17
хотеть не вредно...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:14
Лион сейчас вполне проходной.
1 984
1 984
сегодня в 10:01
Правильное желание.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:53
Хорошее желание.
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