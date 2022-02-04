Клеман: «Хотим победить „Лион“»

Наставник «Монако» порассуждал о предстоящем матче Лиги 1 с «Лионом».

Это очень важная встреча с сильным соперником, который обладает большим спектром сильных сторон, выступает под руководством мастеровитого тренера и усилилась в трансферное окно двумя игроками. Но это не решающая игра, потому что после нее нас ждет еще 15 туров.

К этой встрече мы подходим с желанием добыть три очка, как и всегда. Мы хотим побеждать в каждой игре. Соперничество между двумя командами — это положительный момент. Я вижу высокий уровень мотивации и много желания у игроков на тренировке. Те, кто наблюдал за нашей утренней тренировкой, могли увидеть, что игроки не только счастливы, но также настроены выступить на самом высоком уровне.