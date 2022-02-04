Рангник: «Погба может сыграть с „Мидлсбро“»

Наставник МЮ поддержал полузащитника команды накануне матча 4-го раунда Кубка Англии с «Мидлсбро».

Поль может выйти в стартовом составе. Разумеется, я рассчитываю на него. Рад, что он снова в строю.

Думаю, его идеальная позиция — это так называемая «восьмерка».