Рангник: «Погба может сыграть с „Мидлсбро“»

Наставник МЮ Ральф Рангник поддержал полузащитника команды Поля Погба накануне матча 4-го раунда Кубка Англии с «Мидлсбро».
Поль может выйти в стартовом составе. Разумеется, я рассчитываю на него. Рад, что он снова в строю.
Думаю, его идеальная позиция — это так называемая «восьмерка».
Недавно сообщалось, что на Погба претендует ПСЖ.
С одной стороны хорошо иметь в команде игрока такого уровня, а с другой это головная боль иметь человека настроения.
С одной стороны хорошо иметь в команде игрока такого уровня, а с другой это головная боль иметь человека настроения.