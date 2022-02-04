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Рангник: «Погба может сыграть с „Мидлсбро“»

сегодня, 09:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро23:00 Не начался

Наставник МЮ Ральф Рангник поддержал полузащитника команды Поля Погба накануне матча 4-го раунда Кубка Англии с «Мидлсбро».

Поль может выйти в стартовом составе. Разумеется, я рассчитываю на него. Рад, что он снова в строю.

Думаю, его идеальная позиция — это так называемая «восьмерка».

Недавно сообщалось, что на Погба претендует ПСЖ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:04
Вот и посмотрим !
Мaлик
Мaлик
сегодня в 10:50
Посмотрим на него в игре
Байкал-38
Байкал-38 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:23, ред.
А мне кажется, что Погба как-то не очень переживает насчёт своей карьеры. Для него важны два момента, это звёздный статус и деньги. Если МЮ предложат значительное повышение зарплаты, то останется. В выборе же между ПСЖ и Реалом Погба скорее всего выберет ПСЖ. В ПСЖ могут предложить больше и Погба наконец-то переберётся на родину. Хотя главное всё-таки деньги.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:21
Думаю второе перевешивает так как он не в духе бывает чаще
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:15
Проблемы и головоломки с этим негром уже даже не смешно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:13
Статистику на Миддлсбро можно поднатянуть.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:49
Интересно другое, где окажется Поль по завершению этого сезона, мне кажется он не станет продлевать контракт с МЮ ....хотя, если они назначат толкового тренера, сделают несколько топ приобретений, тогда возможно он и согласится на продление
А так скорее всего уже всеми мыслями в Париже или Мадриде....
2dwk7muaskz2
2dwk7muaskz2
сегодня в 09:45
Ну тогда пусть играет
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:43
Погба высококлассный футболист, но есть одна проблема, он принадлежит сам себе. Когда у него хорошее настроение, ему всё нравится он может показывать космический футбол, когда он не в духе, когда есть проблема, то всё тушите свечи. Его никто не заставит играть, ни клуб, ни тренер.
С одной стороны хорошо иметь в команде игрока такого уровня, а с другой это головная боль иметь человека настроения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:24
Было бы неплохо...
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