Левандовски: «Не факт, что Холанд станет звездой на долгие годы»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, сможет ли форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд заменить его в качестве лучшего бомбардира в мире.
Он игрок иного типа, чем я. Он сильный, быстрый, физический развитый. Его игра основана на этом. У меня другие качества. Мы не можем знать, как он будет прогрессировать.
То, что у кого-то огромный потенциал, не означает, что он станет звездой на долгие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свое развитие. Конечно, Холанд — отличный игрок, за которым приятно наблюдать.
Т.ч., качества, талант и усердие - это хорошо, но без команды, партнёров и тренера этих способностей может оказаться недостаточно для триумфа...
Т.ч., качества, талант и усердие - это хорошо, но без команды, партнёров и тренера этих способностей может оказаться недостаточно для триумфа...