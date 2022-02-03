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Левандовски: «Не факт, что Холанд станет звездой на долгие годы»

сегодня, 21:42

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, сможет ли форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд заменить его в качестве лучшего бомбардира в мире.

Он игрок иного типа, чем я. Он сильный, быстрый, физический развитый. Его игра основана на этом. У меня другие качества. Мы не можем знать, как он будет прогрессировать.

То, что у кого-то огромный потенциал, не означает, что он станет звездой на долгие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свое развитие. Конечно, Холанд — отличный игрок, за которым приятно наблюдать.

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01 февраля
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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:52
Пусть лучше станет и перепишет рекорды.
particular
particular
сегодня в 22:34, ред.
Многое зависит от того, к какому клубу прилипнет норвег, ибо поляк силён клубом и партнёрами... И многим этому обязан... В сборных же не тот, не другой не доминируют и не блистают...
Т.ч., качества, талант и усердие - это хорошо, но без команды, партнёров и тренера этих способностей может оказаться недостаточно для триумфа...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:26
Посмотрим года через два
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 22:11, ред.
года через 3 с ним будет то же самое что и со всеми предыдущими "будущий месси или роналду". дембеле, коутинье и еще десяток днищ, "позвездивших" пару сезонов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:11
Роберт звезду поймал на старости лет футбольных.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:04
Года через три посмотрим.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 21:58
захочет станет а не захочет будет с кокошкой и мамаевым в монако балдеть
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:57
Чувствуется что Лева завидует Холанду. Понимает что тот скоро вытеснит его из Баварии. У норвежца вся карьера впереди а поляк доигрывает на высоком уровне свои последние годы.
beefs
beefs
сегодня в 21:44
все правильно сказал...
drug01
drug01
сегодня в 21:44
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