Левандовски: «Не факт, что Холанд станет звездой на долгие годы»

Нападающий «Баварии» ответил на вопрос о том, сможет ли форвард «Боруссии» Дортмунд заменить его в качестве лучшего бомбардира в мире.

Он игрок иного типа, чем я. Он сильный, быстрый, физический развитый. Его игра основана на этом. У меня другие качества. Мы не можем знать, как он будет прогрессировать.

То, что у кого-то огромный потенциал, не означает, что он станет звездой на долгие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свое развитие. Конечно, Холанд — отличный игрок, за которым приятно наблюдать.