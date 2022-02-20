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Каррагер — о поражении «Ман Сити»: «Чемпионская гонка в АПЛ снова началась»

вчера, 13:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ после поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (2:3).

Я бы по-прежнему отдал предпочтение «Ман Сити», поскольку «Ливерпулю» еще предстоит сыграть с ними в гостях. Думаю, что и календарь у «Ливерпуля» посложнее.

Все равно скажу, что все в руках «Ман Сити». Даже команде такого уровня, как «Ливерпуль», победить их будет нелегко, но самое замечательное не только для болельщиков «красных», но и для всей страны в том, что, похоже, снова началась чемпионская гонка.

Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается.

Каррагер — о поражении «Ман Сити»: «Чемпионская гонка в АПЛ снова началась»

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:38
Как у Ливерпуля случится ничья или поражение (а это неизбежно, я не верю что можно пройти Чемпионат ни разу не проиграв) , опять скажут ну вот, гонка закончилась. По потерянным у МС преимущество всего в 3 очка, так что очная встреча 9 Апреля будет по сути финалом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:16
Ещё треть чемпионата впереди, а на финише и аутсайдеры будут биться за место под солнцем, так что борьба за золото ещё не закончена.
Klaus-S
Klaus-S ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:09
Всего 3 очка. Это если Ливерпуль выиграет перенесённый матч с Лидсом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:08
МС своего не упустит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:08
Тем интереснее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:47
Для продолжения интриги это хорошо
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:36
Все будет зависеть от того, какие стояли приоритетные задачи,перед клубами. Чемпионство в АПЛ,и взять кубок ЛЧ ,кубок Англии сразу в одном сезоне,это крайне сложные задачи. Слишком большая конкуренция в АПЛ, а Лига Чемпионов отнимает много сил. Усидеть сразу на двух стульях невозможно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:35
Впереди ещё 12-13 туров АПЛ, потери очков у всех неизбежны.
drug01
drug01
вчера в 13:25
Отрыв большой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:24
Всегда нужно верить в лучшее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
Один раз можно и проиграть
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