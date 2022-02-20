Каррагер — о поражении «Ман Сити»: «Чемпионская гонка в АПЛ снова началась»

Бывший капитан «Ливерпуля» поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ после поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (2:3).

Я бы по-прежнему отдал предпочтение «Ман Сити», поскольку «Ливерпулю» еще предстоит сыграть с ними в гостях. Думаю, что и календарь у «Ливерпуля» посложнее.

Все равно скажу, что все в руках «Ман Сити». Даже команде такого уровня, как «Ливерпуль», победить их будет нелегко, но самое замечательное не только для болельщиков «красных», но и для всей страны в том, что, похоже, снова началась чемпионская гонка.

Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается.