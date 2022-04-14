Назначение тен Хага в «Ман Юнайтед» не изменит решение Кавани об уходе .

Приход Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не изменит планы форварда команды Эдинсона Кавани, контракт которого истекает летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
Предстоящее назначение Эрика тен Хага не изменит будущего Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что он по-прежнему уйдет на правах свободного агента в июне, а Ла Лига является одним из вариантов продолжения карьеры.
Ранее появлялась информация, что Кавани может перейти в «Реал Сосьедад».
Плюс сам тренер не имеет опыта в ведущих чемпионатах.
Но радует то, что у него есть система, чего не хватало предыдущим тренера Юнайтед.
За счёт выстроенной системы и Пеп и Клопп набирают очки при проблемах в линиях.
Идеальный вариант конечно это Энрике, но он не горит желанием уходить из сборной.
Плюс сам тренер не имеет опыта в ведущих чемпионатах.
Но радует то, что у него есть система, чего не хватало предыдущим тренера Юнайтед.
За счёт выстроенной системы и Пеп и Клопп набирают очки при проблемах в линиях.
Идеальный вариант конечно это Энрике, но он не горит желанием уходить из сборной.
Тут дело даже совсем не в том , хочет или не хочет Кавани уходить из Манчестер Юнайтед , а о том что нужен ли он в составе Манчестера для тактических задач главного тренера Тен Хага. И скорее всего в любом случае для Тен Хага в свои тринадцать пять лет , он точно не представляет никакого интереса. И думаю что чистку и обновление состава будет регулировать сам Тен Хаг. О чём он сам говорил и потребовал чтобы этот пункт был занесён при подписании контракта.
А Эдинсону пожелаю только Удачи. Всем Добра !
Тут дело даже совсем не в том , хочет или не хочет Кавани уходить из Манчестер Юнайтед , а о том что нужен ли он в составе Манчестера для тактических задач главного тренера Тен Хага. И скорее всего в любом случае для Тен Хага в свои тринадцать пять лет , он точно не представляет никакого интереса. И думаю что чистку и обновление состава будет регулировать сам Тен Хаг. О чём он сам говорил и потребовал чтобы этот пункт был занесён при подписании контракта.
А Эдинсону пожелаю только Удачи. Всем Добра !