Назначение тен Хага в «Ман Юнайтед» не изменит решение Кавани об уходе .

1649932915

14 апреля 2022, 13:41

Приход в «Манчестер Юнайтед» не изменит планы форварда команды , контракт которого истекает летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Предстоящее назначение Эрика тен Хага не изменит будущего Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что он по-прежнему уйдет на правах свободного агента в июне, а Ла Лига является одним из вариантов продолжения карьеры.

Ранее появлялась информация, что Кавани может перейти в «Реал Сосьедад».