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«Арсенал» хочет подписать хавбека «Галатасарая» Актюркоглу

14 апреля 2022, 10:18

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу заинтересовал «Арсенал», сообщает Goal со ссылкой на Star Gazetesi.

«Канониры» могут приобрести 23-летнего футболиста за 17 миллионов фунтов, когда откроется летнее трансферное окно.

В этом сезоне Актюркоглу забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 31 матче турецкой Суперлиги за «Галатасарай».

Также ранее появлялась информация, что «Арсенал» хочет подписать хавбека «Ювентуса».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 14:21
мда
с такой статистикой в АПЛ он выдаст 2 передачи за сезон, в лучшем случае

Арсеналу нужны звезды
а в первую очередь - оборона!!!!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 10:49
Хорошая статистика !
h32ua242b96k
h32ua242b96k
14 апреля в 10:34
Это хороший выбор
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 апреля в 10:34
Надо договариваться.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 10:34
Он столько не стоит.
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