«Арсенал» хочет подписать хавбека «Галатасарая» Актюркоглу

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу заинтересовал «Арсенал», сообщает Goal со ссылкой на Star Gazetesi.
«Канониры» могут приобрести 23-летнего футболиста за 17 миллионов фунтов, когда откроется летнее трансферное окно.
В этом сезоне Актюркоглу забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 31 матче турецкой Суперлиги за «Галатасарай».
Также ранее появлялась информация, что «Арсенал» хочет подписать хавбека «Ювентуса».
с такой статистикой в АПЛ он выдаст 2 передачи за сезон, в лучшем случае
Арсеналу нужны звезды
а в первую очередь - оборона!!!!!!!!!!!
с такой статистикой в АПЛ он выдаст 2 передачи за сезон, в лучшем случае
Арсеналу нужны звезды
а в первую очередь - оборона!!!!!!!!!!!