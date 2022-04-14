«Арсенал» хочет подписать хавбека «Галатасарая» Актюркоглу

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14 апреля 2022, 10:18

Полузащитник «Галатасарая» заинтересовал «Арсенал», сообщает Goal со ссылкой на Star Gazetesi.

«Канониры» могут приобрести 23-летнего футболиста за 17 миллионов фунтов, когда откроется летнее трансферное окно.

В этом сезоне Актюркоглу забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 31 матче турецкой Суперлиги за «Галатасарай».

Также ранее появлялась информация, что «Арсенал» хочет подписать хавбека «Ювентуса».