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Магуайру угрожают заложить бомбу в доме. Полиция начала расследование

21 апреля 2022, 18:14

Неизвестный угрожает капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру расправой.

По данным источника, на почту защитника пришло электронное письмо, в котором обещают заложить бомбу в доме футболиста «красных дьяволов». Полиция всерьез заинтересовалась делом, началось расследование.

Представитель Магуайра заявил:

Харри сообщил об этом в полицию, которая сейчас разбирается в этом вопросе. Безопасность его семьи и окружающих, очевидно, является приоритетом номер один для Харри. Он продолжит подготовку к матчу на этих выходных в обычном режиме, и пока мы не будем давать никаких комментариев.

Угроза заложить бомбу появилась после того, как один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» создал петицию, в которой потребовал лишить Магуайра капитанской повязки. Сейчас петиция набрала уже 34 000 подписей.

Магуайру угрожают заложить бомбу в доме. Полиция начала расследование

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 апреля в 15:22
Да он капитан ни какой, или наоборот, какой капитан, такая команда. А бомба это просто шутка какого-то английского 56а.
протон
протон
22 апреля в 00:34
Очередной диванный троллер решил позабавиться, поймать и наказать лет 10 тюремного что бы другие задумались так шутить.
gentlewolf
gentlewolf
21 апреля в 21:40
вот они европейские блин ценности.
Наши вон просто из пейнтбольных ружей пальнули пару раз и все.
Гораздо решительнее и более человечно.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 21:28
А может заложить тому кто купил этого самого дорогого защитника)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
21 апреля в 20:58
Нашли козла отпущения,но бояться ему нечего саксы те ещё пустозвоны
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 апреля в 20:10
Такая угроза это перебор, конечно. Максимум петарду ему в пукан ввинтить, чтоб к своей штрафной бежал резвее
УЕСКА
УЕСКА
21 апреля в 19:24
Фанаты перебарщивают конечно. Угрозы жизни это недопустимо, как бы плохо игрок не играл.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 апреля в 18:43
Ну все это уже чересчур бесчеловечно!
David Young
David Young
21 апреля в 18:40
Как это ужасно. Надеюсь что того или тех кто написал это найдут и накажут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 18:38
А может это наши соседи из хохляндии, нынче это модно.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 18:27
А надо просто стараться на футбольном поле.
sihafazatron
sihafazatron
21 апреля в 18:22
Давид Де Хеа:
«Магуайр безусловно самый сложный соперник против которого я играл в своей жизни»
Elliada
Elliada
21 апреля в 18:21
Ну это может быть любой болельщик МЮ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 18:21
За такие шутки можно долго смотреть в потолок и на небо в решётке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 18:17
Погодите закладывать, следующий матч "Арсенал" с МЮ как раз играет, там 12-й игрок очень нужен как раз с учетом кадровых проблем.
Bensurr
Bensurr
21 апреля в 18:15
После его косяков не удивлюсь если его отправят в космос
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