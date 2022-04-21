Магуайру угрожают заложить бомбу в доме. Полиция начала расследование

Неизвестный угрожает капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру расправой.
По данным источника, на почту защитника пришло электронное письмо, в котором обещают заложить бомбу в доме футболиста «красных дьяволов». Полиция всерьез заинтересовалась делом, началось расследование.
Представитель Магуайра заявил:
Харри сообщил об этом в полицию, которая сейчас разбирается в этом вопросе. Безопасность его семьи и окружающих, очевидно, является приоритетом номер один для Харри. Он продолжит подготовку к матчу на этих выходных в обычном режиме, и пока мы не будем давать никаких комментариев.
Угроза заложить бомбу появилась после того, как один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» создал петицию, в которой потребовал лишить Магуайра капитанской повязки. Сейчас петиция набрала уже 34 000 подписей.
Наши вон просто из пейнтбольных ружей пальнули пару раз и все.
Гораздо решительнее и более человечно.
Наши вон просто из пейнтбольных ружей пальнули пару раз и все.
Гораздо решительнее и более человечно.
«Магуайр безусловно самый сложный соперник против которого я играл в своей жизни»
«Магуайр безусловно самый сложный соперник против которого я играл в своей жизни»