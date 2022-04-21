Магуайру угрожают заложить бомбу в доме. Полиция начала расследование

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21 апреля 2022, 18:14

Неизвестный угрожает капитану «Манчестер Юнайтед» расправой.

По данным источника, на почту защитника пришло электронное письмо, в котором обещают заложить бомбу в доме футболиста «красных дьяволов». Полиция всерьез заинтересовалась делом, началось расследование.

Представитель Магуайра заявил:

Харри сообщил об этом в полицию, которая сейчас разбирается в этом вопросе. Безопасность его семьи и окружающих, очевидно, является приоритетом номер один для Харри. Он продолжит подготовку к матчу на этих выходных в обычном режиме, и пока мы не будем давать никаких комментариев.

Угроза заложить бомбу появилась после того, как один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» создал петицию, в которой потребовал лишить Магуайра капитанской повязки. Сейчас петиция набрала уже 34 000 подписей.