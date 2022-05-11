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Колосков поздравил Сёмина с днём рождения

сегодня, 09:35

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поздравил бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения. Специалисту исполнилось 75 лет.

От всей души поздравляю Юрия Павловича с юбилеем! Он ни капли не похож на 75-летнего человека. Он и по сей день полон энергии, полон юношеского задора. Сохранил свою бескомпромиссность, свой максимализм. В суждениях своих, в комментариях.

Желаю Юрию Павловичу сохранить свой потенциал. Убежден, он еще может принести большую пользу всему российскому футболу. А для этого необходимо и ему самому, и РФС, и профессиональным нашим лигам найти такое предложение, которое бы его подвигло дальше продолжать свою работу.

Нашим молодым тренерам необходимо учиться у Семина беззаветной любви к футболу. Отдаваться полностью своей профессии. Не работать с командой от тренировки до тренировки, а трудиться с коллективом круглые сутки. 365 дней в году. Вот чего им желаю!

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:37
Можно ещё и поработать Палыч! Здоровья!!!!
протон
протон
сегодня в 10:33
Легенда, с днем рождения!!!
Здоровья и ждём в Локо!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:07
Сёмин это глыба от футбола.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:53
Присоединяюсь к Поздравлению!!!
Юрий Павлович!
Здоровья и долгие лета!
1 984
1 984
сегодня в 09:43
Присоединяюсь к поздравлениям!
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