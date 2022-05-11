Колосков поздравил Сёмина с днём рождения

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поздравил бывшего тренера «Локомотива» с днём рождения. Специалисту исполнилось 75 лет.

От всей души поздравляю Юрия Павловича с юбилеем! Он ни капли не похож на 75-летнего человека. Он и по сей день полон энергии, полон юношеского задора. Сохранил свою бескомпромиссность, свой максимализм. В суждениях своих, в комментариях.

Желаю Юрию Павловичу сохранить свой потенциал. Убежден, он еще может принести большую пользу всему российскому футболу. А для этого необходимо и ему самому, и РФС , и профессиональным нашим лигам найти такое предложение, которое бы его подвигло дальше продолжать свою работу.

Нашим молодым тренерам необходимо учиться у Семина беззаветной любви к футболу. Отдаваться полностью своей профессии. Не работать с командой от тренировки до тренировки, а трудиться с коллективом круглые сутки. 365 дней в году. Вот чего им желаю!