«Спартак» поздравил Эменике с Днём рождения

«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Эммануэля Эменике. Игроку исполнилось 35 лет.
Футболист защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2013 год, став серебряным призером чемпионата России. В 2019 он завершил карьеру.
«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Эммануэля Эменике. Игроку исполнилось 35 лет.
Футболист защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2013 год, став серебряным призером чемпионата России. В 2019 он завершил карьеру.
Денно и нощно сидит с календариком чтоб не забыть поздравить уволенных тренеров и игроков...себя с Юбилеем поздравить некогда...всё о других думает....
Денно и нощно сидит с календариком чтоб не забыть поздравить уволенных тренеров и игроков...себя с Юбилеем поздравить некогда...всё о других думает....
Учитывая, сколько голов отгрузил Эменике Локомотиву - в РЖД его тоже обязаны поздравить )))
Учитывая, сколько голов отгрузил Эменике Локомотиву - в РЖД его тоже обязаны поздравить )))