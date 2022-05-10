«Спартак» поздравил Эменике с Днём рождения

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сегодня, 16:36

«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды . Игроку исполнилось 35 лет.

Футболист защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2013 год, став серебряным призером чемпионата России. В 2019 он завершил карьеру.