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«Спартак» поздравил Эменике с Днём рождения

сегодня, 16:36

«Спартак» поздравил бывшего нападающего команды Эммануэля Эменике. Игроку исполнилось 35 лет.

Футболист защищал цвета «красно-белых» с 2011 по 2013 год, став серебряным призером чемпионата России. В 2019 он завершил карьеру.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:27
Эменике врядли хочет вспоминать про спартак..
ABir
ABir
сегодня в 17:37
Оставил о себе положительные воспоминания. С Днём Рождения Эммануэль!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:07
О...Федун человечище....
Денно и нощно сидит с календариком чтоб не забыть поздравить уволенных тренеров и игроков...себя с Юбилеем поздравить некогда...всё о других думает....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:00
Присоединяюсь к поздравлению
протон
протон
сегодня в 16:58
Молодцы..своих не забываете
санек002
санек002
сегодня в 16:44
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ЗДОРОВЬЯ ГЛАВНОЕ!
makkie
makkie
сегодня в 16:37
С Днём Рождения, Эм!

Учитывая, сколько голов отгрузил Эменике Локомотиву - в РЖД его тоже обязаны поздравить )))
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