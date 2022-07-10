Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор

Форвард Александр Кокорин пропускает начало первого сбора «Фиорентины».
Российский нападающий и еще несколько человек не отправились с командой на сбор в Моэну. Кокорин должен присоединиться к «Фиорентине» позднее.
ANSA же сообщает, что недавно в клубе были выявлены четыре случая заражения коронавирусом – среди тестировавшихся игроков был и Кокорин.
Недавно о предложениях по Кокорину из России сообщил спортивный директор «Фиорентины».
Конечно, главную ударную силу клуба нужно поберечь до начала сезона. Зачем ему эти товарняки? Пусть готовится забивать "Милану" и "Интеру" в комфортных условиях!
Конечно, главную ударную силу клуба нужно поберечь до начала сезона. Зачем ему эти товарняки? Пусть готовится забивать "Милану" и "Интеру" в комфортных условиях!