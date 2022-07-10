Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор

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10 июля 2022, 18:36

Форвард пропускает начало первого сбора «Фиорентины».

Российский нападающий и еще несколько человек не отправились с командой на сбор в Моэну. Кокорин должен присоединиться к «Фиорентине» позднее.

ANSA же сообщает, что недавно в клубе были выявлены четыре случая заражения коронавирусом – среди тестировавшихся игроков был и Кокорин.

Недавно о предложениях по Кокорину из России сообщил спортивный директор «Фиорентины».