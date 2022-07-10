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Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор

10 июля 2022, 18:36

Форвард Александр Кокорин пропускает начало первого сбора «Фиорентины».

Российский нападающий и еще несколько человек не отправились с командой на сбор в Моэну. Кокорин должен присоединиться к «Фиорентине» позднее.

ANSA же сообщает, что недавно в клубе были выявлены четыре случая заражения коронавирусом – среди тестировавшихся игроков был и Кокорин.

Недавно о предложениях по Кокорину из России сообщил спортивный директор «Фиорентины».

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Comentarios
Comentarios
11 июля в 01:01
Санек мощно
karnager
karnager
10 июля в 21:10
гений, но зато играть раньше всех сезон начал - за телевизором в фифу
008Maximus
008Maximus
10 июля в 20:51, ред.
Когда уже эта позорная история закончится?
112910415
112910415
10 июля в 19:54
слишком устал в минувшем сезоне !
1 984
1 984
10 июля в 19:45
Главное что зарплата капает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 19:12
Почему-то я не удивлён...
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 19:08
Один из них Дон \ Капелло.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 18:55
Кокорин опять не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 18:50
Фиорентина должна винить только себя. Нельзя доверять даже известным тренерам , которые сами то видели Сашу много лет назад. А тут на удивление сделка прошла молниеносно. А в итоге выиграл Спартак и Кокорин. Фиорентина же получила товар с брачком, который исправить так и не удалось.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 18:44
Сане это не нужно)))
sihafazatron
sihafazatron
10 июля в 18:40
Не хуже рона, наверно ищет команду, которая в лч будет играть
stanichnik
stanichnik
10 июля в 18:39
Хронический имунодифицит у Кокорина
протон
протон
10 июля в 18:38, ред.
Тренируются те кто играть не умеет

Конечно, главную ударную силу клуба нужно поберечь до начала сезона. Зачем ему эти товарняки? Пусть готовится забивать "Милану" и "Интеру" в комфортных условиях!
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