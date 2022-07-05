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Кокорин вернулся во Флоренцию

05 июля 2022, 13:01

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий Александр Кокорин вернулся из отпуска.

Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
06 июля в 01:36
Погулял хватит
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 16:32
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 15:00
Кокорин это и есть Флоренция! 🤣👍
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
05 июля в 14:53
Вернулся из короткого отпуска в длинный отпуск.
виктор бочарников
виктор бочарников
05 июля в 14:16
Не велика разница,поменял пляжный шезлонг на скамейку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 14:12
Мафия продолжает работать.
xw5hps6sde39
xw5hps6sde39
05 июля в 14:10
ну вот, теперь отдохнувший с новыми силами в новый сезон...
протон
протон
05 июля в 14:10
А в Фиорентине переживали,что не вернется.Воспользуется новыми правилами УЕФА,но Саня не такой.Контракт отработает до последнего дня.
Наш профессионал!
Отдохнул, теперь можно и поработать. Главное - не запутаться где отдых, а где работа.
Держитесь Ювентусы и готовьтесь доставать мячики! Вся спортивная страна смотрит на успехи Александра.
sv_1969
sv_1969
05 июля в 14:06
Ironigor
Ironigor
05 июля в 14:04
Кокорин вернулся во Флоренцию

Не в Риме, не в Венеции
И не в другой стране,
А в золотой Флоренции
Хотелось жить бы мне.
На завтрак кофе с булочкой,
А после не спеша,
Собраться на прогулочку
Коль требует душа
Проникнуть сквозь столетия
В нетленный Ренессанс
И, зря великолепие,
Войти в медовый транс.
gt3xkcwhg3c8
gt3xkcwhg3c8
05 июля в 13:46
Самый глупый трансфер
Василий 50
Василий 50
05 июля в 13:45
И что теперь?
112910415
112910415
05 июля в 13:42
он ещё и перемещается в пространстве ?!
не только на лавке сидит ?
5cmp98tkkgjn
5cmp98tkkgjn
05 июля в 13:25
Большая радость у всех
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 13:02
Наверное очень хорошо отдохнул.
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