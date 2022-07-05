Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий Александр Кокорин вернулся из отпуска.
Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром.
Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что нападающий Александр Кокорин вернулся из отпуска.
Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром.
Не в Риме, не в Венеции
И не в другой стране,
А в золотой Флоренции
Хотелось жить бы мне.
На завтрак кофе с булочкой,
А после не спеша,
Собраться на прогулочку
Коль требует душа
Проникнуть сквозь столетия
В нетленный Ренессанс
И, зря великолепие,
Войти в медовый транс.
Не в Риме, не в Венеции
И не в другой стране,
А в золотой Флоренции
Хотелось жить бы мне.
На завтрак кофе с булочкой,
А после не спеша,
Собраться на прогулочку
Коль требует душа
Проникнуть сквозь столетия
В нетленный Ренессанс
И, зря великолепие,
Войти в медовый транс.
Наш профессионал!
Отдохнул, теперь можно и поработать. Главное - не запутаться где отдых, а где работа.
Держитесь Ювентусы и готовьтесь доставать мячики! Вся спортивная страна смотрит на успехи Александра.
Наш профессионал!
Отдохнул, теперь можно и поработать. Главное - не запутаться где отдых, а где работа.
Держитесь Ювентусы и готовьтесь доставать мячики! Вся спортивная страна смотрит на успехи Александра.