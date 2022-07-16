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«Милан» может подписать двух игроков

16 июля 2022, 13:25

«Милан» планирует усилиться двумя футболистами.

Речь идет о возможной аренде защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганги. «Россонери» уже ведут диалог со «шпорами».

Помимо этого, итальянский клуб хочет купить полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

«Милан» — действующий чемпион Италии.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
17 июля в 21:49
Возможно.
протон
протон
16 июля в 20:05
Вопрос, потянет ли Вейналдум уровень Милана? Парадоксально конечно, что в АПЛ голландец играл лучше, чем в Лиге 1
В Париже парень попал в явную яму, его возможности гораздо выше. В те же ливерпульские годы Вейналдум был и одним из безоговорочных лидеров сборной. И он держал стабильно высокий уровень не менее пяти лет, ещё со времён "Ньюкасла", как минимум.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 июля в 16:16
После ухода Кессье, Вейналдум точно лишним не будет.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 16:09
Нужны ли они чемпионам Италии?
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 15:14
А зачем они Итальянцам ?
sv_1969
sv_1969
16 июля в 14:18
Пусть попробуют
A.S.A
A.S.A
16 июля в 14:13
Вейналдум отличный вариант, тем более парижане готовы избавиться от игрока, а значит можно будет договориться и взять игрока по адекватной цене. Вейналдум изначально совершил ошибку переходя в ПСЖ....да, стал чемпионом Франции но все же в игровом плане потерял
Carl Lewis
Carl Lewis
16 июля в 14:06
Очень рад.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
16 июля в 13:47
у Милана деньги появились)
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 13:26
Милан может подписать и десяток, если столько же продаст с выгодой.
Гость
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