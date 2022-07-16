«Милан» может подписать двух игроков

«Милан» планирует усилиться двумя футболистами.
Речь идет о возможной аренде защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганги. «Россонери» уже ведут диалог со «шпорами».
Помимо этого, итальянский клуб хочет купить полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.
«Милан» — действующий чемпион Италии.
В Париже парень попал в явную яму, его возможности гораздо выше. В те же ливерпульские годы Вейналдум был и одним из безоговорочных лидеров сборной. И он держал стабильно высокий уровень не менее пяти лет, ещё со времён "Ньюкасла", как минимум.
В Париже парень попал в явную яму, его возможности гораздо выше. В те же ливерпульские годы Вейналдум был и одним из безоговорочных лидеров сборной. И он держал стабильно высокий уровень не менее пяти лет, ещё со времён "Ньюкасла", как минимум.