Агент Левандовского получит по 5 млн евро за каждый год игрока в «Барсе»

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16 июля 2022, 23:42

Появилась информация о комиссионных, которые будут выплачены агенту , перешедшего из «Баварии» в «Барселону».

Ранее сообщалось, что поляк заключит с каталонским клубом контракт сроком на 3 сезона с опцией продления еще на один.

По данным источника, Пини Захави, представитель Левандовского, требовал, чтобы по условиям сделки ему заплатили по 5 млн евро за каждый год действия договора, итого – 20 млн евро.