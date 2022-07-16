Агент Левандовского получит по 5 млн евро за каждый год игрока в «Барсе»

Появилась информация о комиссионных, которые будут выплачены агенту Роберта Левандовского, перешедшего из «Баварии» в «Барселону».
Ранее сообщалось, что поляк заключит с каталонским клубом контракт сроком на 3 сезона с опцией продления еще на один.
По данным источника, Пини Захави, представитель Левандовского, требовал, чтобы по условиям сделки ему заплатили по 5 млн евро за каждый год действия договора, итого – 20 млн евро.
Барса напоминает людей, которые продают почку, чтобы купить айфон
Барса напоминает людей, которые продают почку, чтобы купить айфон