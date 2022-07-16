Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Агент Левандовского получит по 5 млн евро за каждый год игрока в «Барсе»

16 июля 2022, 23:42

Появилась информация о комиссионных, которые будут выплачены агенту Роберта Левандовского, перешедшего из «Баварии» в «Барселону».

Ранее сообщалось, что поляк заключит с каталонским клубом контракт сроком на 3 сезона с опцией продления еще на один.

По данным источника, Пини Захави, представитель Левандовского, требовал, чтобы по условиям сделки ему заплатили по 5 млн евро за каждый год действия договора, итого – 20 млн евро.

Все новости
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Слухи«Рома» нацелилась на трансфер Байи из «Ман Юнайтед»
Вчера, 19:40
Сортировать
Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
17 июля в 09:31
56изм рулит как всегда, да?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
17 июля в 01:43
Барса сделала отличные приобретения и будут на высоте и могут сделать трбел в след сезоне,поэтому и трансляции,реклама,спонсоры сделают свое дело и выплатят все долги.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
17 июля в 00:50
Ну вот, как я и говорил. Агентишка мозги запудрил наивному чтоб бабок срубить, в Мюнхене такое не прокатило. А Роберт еще не осознал, с кем он связался, сейчас еще сезон поиграет и попросят его сократить зп в два раза. Хеннес был прав, когда сказал, что барса скоро прекратит свое существование. Размер долга не изменился, а доходов станет меньше, ибо по частям себя продали кому попало.
Барса напоминает людей, которые продают почку, чтобы купить айфон
Futurista
Futurista
17 июля в 00:36
Тот случай когда хочется быть агентом агента)...
STVA 1
STVA 1
16 июля в 23:52
Барсу ничто не учит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 