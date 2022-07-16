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В «Баварии» подтвердили договорённость по переходу Левандовского в «Барсу»

16 июля 2022, 15:03

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что мюнхенский клуб имеет договоренность по поводу перехода нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

«Барселона» планирует купить Левандовского за сумму, которая бы нас устроила. Мы смогли подписать нападающего мирового класса — Садио Мане. Это позволяет считать нашу трансферную кампанию успешной.

Соглашение с «Барселоной» достигнуто. Однако пока только устно, контракт будет позже. Моя работа — искать для «Баварии» лучшие варианты. Ситуация под контролем, мы действуем, исходя из своих интересов. Мы решили позволить Роберту покинуть команду. «Бавария» справится с этим.

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 19:46
Все стороны должны быть довольны, Роберту удачи и много много голов
Agamaga........
Agamaga........
16 июля в 18:23
Барса покупает супер форварда!
Левандовски не давал клятву до конца карьеры играть за Баварию. Мадрид сжимает булки.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июля в 18:11
Это их дело.
112910415
112910415
16 июля в 18:08
Барса достигла своего... Будет круто!
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 17:44
Победа Баварии, и поражение Барселоны.
Неэгоист
Неэгоист
16 июля в 17:37, ред.
Это не вложение в будущее для Барсы.. У них нет средней линии.. Педри не в счёт... Он не Месси... А ещё нет хороших крайков в обороне ..
dok66
dok66
16 июля в 17:07
Левандовски против Бензема . Будет очень интересно . Если Роберт найдет взаимопонимание с партнерами , Барса может стать очень даже конкурентноспособна .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 июля в 16:45
Просто не верю.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
16 июля в 16:42
Крутой нападающий для Барсы.
Elliada
Elliada
16 июля в 16:22
Поздравляю Баварию, избавились от шантажиста. Соболезную Барселоне, неразумно распорядились деньгами.
STVA 1
STVA 1
16 июля в 16:22
Это правильно!
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 16:11
А зачем его держать? Правильное решение принимает Бавария.
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 16:01
Наконец то разрешилось.
Брулин
Брулин
16 июля в 15:58
Правильное решение лучше отпустить чем насильно держать
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 15:31
Очень интересно будет посмотреть посмотреть на Роберта в Барселоне.
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
16 июля в 15:17
Левандовски понять можно. Очередная салатница ничего не сделает для его наследия. А тут приличный контракт до 38 лет считай. Наверняка в ЛЧ постоянно будут. Лапорта прилично бабок спустил этим летом. У Хави отмазок не должно быть в новом сезоне. Ещё бы взять хорошего центрального защитника и все можно играть в финале ЛЧ...:)
shlomo
shlomo
16 июля в 15:15, ред.
Крутой нападающий, ему достаточно одного момента чтоб забить, это не Ауба который из 5 моментов 2 забьет, Лёва забьет все, сейчас у него будет новый клуб, дом, окружение, и друзья, новые вызовы и желание доказать всем что он еще могёт, а характер у него есть, буду ждать много голов, не сразу, конечно, кое-какая адаптация должна быть, ибо Германия не Испания, но Роберт профессионал, у Суареса первые матчи вообще мяч не шел в ворота, а потом 2 крутых сезона нам подарил, а Лёва не хуже Луиса, на мой взгляд!!!
David Young
David Young
16 июля в 15:13
Думаю что это к лучшему для обоих клубов.
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