В «Баварии» подтвердили договорённость по переходу Левандовского в «Барсу»

Генеральный директор «Баварии» подтвердил, что мюнхенский клуб имеет договоренность по поводу перехода нападающего в «Барселону».

«Барселона» планирует купить Левандовского за сумму, которая бы нас устроила. Мы смогли подписать нападающего мирового класса — Садио Мане. Это позволяет считать нашу трансферную кампанию успешной.

Соглашение с «Барселоной» достигнуто. Однако пока только устно, контракт будет позже. Моя работа — искать для «Баварии» лучшие варианты. Ситуация под контролем, мы действуем, исходя из своих интересов. Мы решили позволить Роберту покинуть команду. «Бавария» справится с этим.