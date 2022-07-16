Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год

Появилась информация о деталях трансфера форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».
Зарплата польского нападающего составит около 9 миллионов евро за сезон после уплаты налогов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт с 33-летним игроком будет подписан в воскресенье, 17 июля.
«Баварии» будет выплачено 45 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрено в виде бонусов.
Но ему 34 года, очевидно что спад от года к году начнётся. Разве это не риск давать 3+1 с такой личкой? И 50 млн выкладывать за год контракта с Баварией?
Будет интересно посмотреть на него в Испании, но гениального ничего в этой сделке не вижу.
Но ему 34 года, очевидно что спад от года к году начнётся. Разве это не риск давать 3+1 с такой личкой? И 50 млн выкладывать за год контракта с Баварией?
Будет интересно посмотреть на него в Испании, но гениального ничего в этой сделке не вижу.
Да и уверен, что другие клубы могли ему гораздо больше предложить личку.
Вот насколько сильно хотел именно в Барселону.
Да и уверен, что другие клубы могли ему гораздо больше предложить личку.
Вот насколько сильно хотел именно в Барселону.