Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год

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16 июля 2022, 21:33

Появилась информация о деталях трансфера форварда из «Баварии» в «Барселону».

Зарплата польского нападающего составит около 9 миллионов евро за сезон после уплаты налогов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт с 33-летним игроком будет подписан в воскресенье, 17 июля.

«Баварии» будет выплачено 45 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрено в виде бонусов.