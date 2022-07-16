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Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год

16 июля 2022, 21:33

Появилась информация о деталях трансфера форварда Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

Зарплата польского нападающего составит около 9 миллионов евро за сезон после уплаты налогов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт с 33-летним игроком будет подписан в воскресенье, 17 июля.

«Баварии» будет выплачено 45 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июля в 20:51
оно того стоит !
salleeh
salleeh
17 июля в 17:03
Очень даже нормально, Левандовски будет пахать – зарабатывать 9 млн., а Захави будет курить бамбук и зарабатывать 5 млн. Ну не терпила ты после этого?
протон
протон
17 июля в 01:00
Лёва, первоклассный футболист и уж точно наиграл на ЗМ!
Но ему 34 года, очевидно что спад от года к году начнётся. Разве это не риск давать 3+1 с такой личкой? И 50 млн выкладывать за год контракта с Баварией?
Будет интересно посмотреть на него в Испании, но гениального ничего в этой сделке не вижу.
протон
протон
17 июля в 00:59
Если это правда, то Левандовски на серьезное снижение по зп пошёл ради перехода в Барселону.
Да и уверен, что другие клубы могли ему гораздо больше предложить личку.

Вот насколько сильно хотел именно в Барселону.
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 23:11
Серьёзные суммы. Но, и риск огромен.
3cpj2ve8z925
3cpj2ve8z925
16 июля в 22:28
Хороший трансфер!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 22:18
Нормально так,будет отгребать!
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 22:05
И чего ему в Баварии не сиделось?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 июля в 21:56
Ну..., теперь дело за полузащитой Барселоны. Сколько раз будут они подносить снаряды поляку, столько Лёва и настреляет...
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