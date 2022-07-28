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Непомнящий: «Не буду давать советы Дзюбе»

сегодня, 15:54

Экс-рулевой «Томи» Валерий Непомнящий поддержал бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который продолжает находиться в поисках нового клуба.

Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:30
Дзюба – один из лучших нападающих России

При Союзе его уделом была бы первая лига . И то в подвале!Стремно такое от дедушки слышать!
Храневец
Храневец
сегодня в 16:23
Совет один - меняй руки ,чтобы не было мазолей !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:21
Я не даю совета Дзюбе-не надо ковыряться в дубе,
опасна цель и нелегка-там можно встретить червяка.
Насыпьте множество нулей.Альтернативно-дать люлей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:55
Дзюба советы не слушает!
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