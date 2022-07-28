Непомнящий: «Не буду давать советы Дзюбе»

Экс-рулевой «Томи» Валерий Непомнящий поддержал бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который продолжает находиться в поисках нового клуба.
Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду.
При Союзе его уделом была бы первая лига . И то в подвале!Стремно такое от дедушки слышать!
При Союзе его уделом была бы первая лига . И то в подвале!Стремно такое от дедушки слышать!
опасна цель и нелегка-там можно встретить червяка.
Насыпьте множество нулей.Альтернативно-дать люлей.
опасна цель и нелегка-там можно встретить червяка.
Насыпьте множество нулей.Альтернативно-дать люлей.