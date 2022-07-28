Непомнящий: «Не буду давать советы Дзюбе»

Экс-рулевой «Томи» поддержал бывшего форварда «Зенита» , который продолжает находиться в поисках нового клуба.

Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду.