Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»

Футболист ЦСКА рассказал о впечатлениях от игры в роли защитника.

Честно сказать, за защитниками никогда не следил, а больше смотрел на атакующих футболистов. В детстве мне нравилось, как играют Роналдо (тот, что «Зубастик») и Кака. Можно сказать, что симпатизировал сборной Бразилии, за которую они выступали.

Главный тренер дал понять, что есть такая необходимость. Я ответил, что если могу помочь команде в этой роли, значит, буду выполнять все, что требуется. Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, мол, мне осталось сыграть только на этой позиции, но я не предполагал, что такое случится уже в ближайшее время.