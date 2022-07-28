Зайнутдинов: «Никогда не думал, что буду играть центральным защитником»

Футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о впечатлениях от игры в роли защитника.
Честно сказать, за защитниками никогда не следил, а больше смотрел на атакующих футболистов. В детстве мне нравилось, как играют Роналдо (тот, что «Зубастик») и Кака. Можно сказать, что симпатизировал сборной Бразилии, за которую они выступали.
Главный тренер дал понять, что есть такая необходимость. Я ответил, что если могу помочь команде в этой роли, значит, буду выполнять все, что требуется. Конечно, никогда не думал, что буду играть центральным защитником. Все смеялись, мол, мне осталось сыграть только на этой позиции, но я не предполагал, что такое случится уже в ближайшее время.
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Да он же всадник без головы, какой с него центральный защитник. Жёлтые и красные карточки пачками будут. А соответственно может привести пенальти, удаления, а соответственно проигрыш команды и потеря очков. Федотов очень рискует, доверяя ему такую ответственную роль в команде. На мой субъективный взгляд этого просто нельзя делать. Но видимо у главного тренера своё видение, и только на своих ошибках учиться человек. В любом случае пожелаю только Удачи, но что-то всё равно боязно.
Всем Добра !
Подробнее:
Да он же всадник без головы, какой с него центральный защитник. Жёлтые и красные карточки пачками будут. А соответственно может привести пенальти, удаления, а соответственно проигрыш команды и потеря очков. Федотов очень рискует, доверяя ему такую ответственную роль в команде. На мой субъективный взгляд этого просто нельзя делать. Но видимо у главного тренера своё видение, и только на своих ошибках учиться человек. В любом случае пожелаю только Удачи, но что-то всё равно боязно.
Всем Добра !