Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Колосков: «Проход „Слована“ — успех для „Ференцвароша“!»

сегодня, 12:04

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

Проход «Слована» — успех для «Ференцвароша»! Это не только победа Черчесова — в клубе целый состав людей. Но любой выигрыш — достижение. А победа в Лиге чемпионов — тем более! Черчесов в очередной раз подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Следующий соперник — «Карабах»? Видел их один раз, они наш клуб волтузили. Причём с приличным счётом. Тогда думали, что клуб из деревни, но оказалось, что хорошая команда. Нужно пожелать удачи «Ференцварошу» Черчесова.

Все новости
Бышовец: «Отличная победа „Ференцвароша“. Успехов Черчесову!»
Сегодня, 11:31
Смородская: «Бека Бека — балласт»
Сегодня, 07:21
Ломовицкий: «Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей»
Сегодня, 07:05
Марадишвили: «Понимаю, что должен конкурировать с другими игроками»
Сегодня, 07:02
Созин: «Черчесов сегодня — ведущий специалист российского футбола»
Сегодня, 00:33
«Умерит аппетиты — получит предложение». Червиченко — о Дзюбе
Вчера, 23:15
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 