Колосков: «Проход „Слована“ — успех для „Ференцвароша“!»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

Проход «Слована» — успех для «Ференцвароша»! Это не только победа Черчесова — в клубе целый состав людей. Но любой выигрыш — достижение. А победа в Лиге чемпионов — тем более! Черчесов в очередной раз подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Следующий соперник — «Карабах»? Видел их один раз, они наш клуб волтузили. Причём с приличным счётом. Тогда думали, что клуб из деревни, но оказалось, что хорошая команда. Нужно пожелать удачи «Ференцварошу» Черчесова.