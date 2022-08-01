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«Ман Сити» может договориться с «Ювентусом» об обмене Гюндогана на Артура

сегодня, 12:45

«Манчестер Сити» заинтересован в обмене игроков с «Ювентусом».

По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с обменом хавбека Илкая Гюндогана на бразильского полузащитника Артура Мело.

Также ранее сообщалось об интересе к Артуру со стороны «Валенсии».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Птица Феникс (раскрыть)
сегодня в 12:58
Здравствуйте.

Это отсылка к данным словам протона - "мне просто футболки не идут у меня вес 140 рост 2,15." Протон не является сотрудником сайта. Что касается призов и работников сайта, то ограничений в этом плане нет, я получил приз в этом году, например, за попадание в финал конкурса прогнозов.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Посмотрим как пройдут переговоры
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