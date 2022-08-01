«Манчестер Сити» заинтересован в обмене игроков с «Ювентусом».
По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с обменом хавбека Илкая Гюндогана на бразильского полузащитника Артура Мело.
Также ранее сообщалось об интересе к Артуру со стороны «Валенсии».
Это отсылка к данным словам протона - "мне просто футболки не идут у меня вес 140 рост 2,15." Протон не является сотрудником сайта. Что касается призов и работников сайта, то ограничений в этом плане нет, я получил приз в этом году, например, за попадание в финал конкурса прогнозов.
Это отсылка к данным словам протона - "мне просто футболки не идут у меня вес 140 рост 2,15." Протон не является сотрудником сайта. Что касается призов и работников сайта, то ограничений в этом плане нет, я получил приз в этом году, например, за попадание в финал конкурса прогнозов.