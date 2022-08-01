«Ман Сити» может договориться с «Ювентусом» об обмене Гюндогана на Артура

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сегодня, 12:45

«Манчестер Сити» заинтересован в обмене игроков с «Ювентусом».

По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с обменом хавбека на бразильского полузащитника .

Также ранее сообщалось об интересе к Артуру со стороны «Валенсии».