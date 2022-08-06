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Мане повторил клубное достижение «Баварии»

сегодня, 08:10
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Новичок «Баварии» Садио Мане забил гол в ворота «Айнтрахта» в первом туре нового сезона Бундеслиги (6:1) повторил клубный рекорд мюнхенского клуба.

Мане — первый игрок «Баварии» за последние 10 лет, который забил в двух первых официальных матчах за клуб. Ранее Мане забил гол в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3).

До Мане последним футболистом, забивавшим в двух первых матчах за мюнхенский клуб, был Марио Манджукич. Хорвату удалось отличиться в 4 первых играх «Баварию» в 2012 году.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:26
Если разнаца в классе команд приводит к 11-ти мячам в двух играх - то почему бы и не рекордить...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
В дворовом чемпионате хороший игрок может все рекорды побить.
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