Мане повторил клубное достижение «Баварии»

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сегодня, 08:10

Новичок «Баварии» забил гол в ворота «Айнтрахта» в первом туре нового сезона Бундеслиги (6:1) повторил клубный рекорд мюнхенского клуба.

Мане — первый игрок «Баварии» за последние 10 лет, который забил в двух первых официальных матчах за клуб. Ранее Мане забил гол в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3).

До Мане последним футболистом, забивавшим в двух первых матчах за мюнхенский клуб, был . Хорвату удалось отличиться в 4 первых играх «Баварию» в 2012 году.