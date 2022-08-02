Подсудимый и «толстый, старый» побьют рекорды РПЛ. Падут достижения легенд ЦСКА

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сегодня, 21:57

Рассказываем о голевых и других подвигах.

Азмун не опередил Вагнера Лава

Никто не забил в истории РПЛ больше, чем Дзюба – 148 мячей. Веретенников остался позади, у него 143 точных удара. У Семака пока больше голов, чем у Смолова. А первого иностранца можно найти лишь на тринадцатом месте. У Вагнера Лава 85 точных ударов. Шикарная средняя результативность, «армеец» себя показал так, как мало кто другой. Азмун, сыграв значительно больше матча, сумел повторить рекорд, но не побил.

Зимой сбежал на переговоры с «Байером». В новом сезоне Сердар будет выискивать игровое время за широкой спиной Патрика Шика – если чеха не заберут в другой клуб. «Байер» среди самых интересных проектов в Бундеслиге. Теперь голы иранца будут работать на немецкую аудиторию, а Санкт-Петербург остался без поддержки Азмуна. Но в РПЛ найдете третьего в списке самых результативных иностранцев, он же – фаворит в гонке за рекордом.

Промес станет первым в истории

Вингеру «Спартака» всего тридцать лет. У него контракт с «красно-белыми» до 2024-го. Голландец суринамских корней предсказуемо выплатит кузену компенсацию по гражданскому иску после удара ножом, но уголовное дело еще не закрыто. Значит, есть причина не искать себе клуб в стране ЕС . Промес не горел желанием возвращаться в РПЛ , но так сложилось обстоятельства. А теперь Квинси хочет остаться, но причина футбольная – Абаскаль дождался от него 4 голевых действий за матч.

Никогда ранее Промес не создавал так много моментов в РПЛ , целых 15 за игру против «Оренбурга». За последние пятнадцать лет такое в лиги творил только Халк и еще парочка футболистов не настолько высокого класса. Квинси забил два мяча, теперь у него 71 точный удар. А поскольку сыграл меньше матчей, чем Азмун и Лав, а также не является нападающим, то его показатель впечатляет еще сильнее. Спустя несколько сезонов именно его фамилия будет первой в списке. Из действующих футболистов РПЛ больше забил только Смолов – 98 мячей.

Также у голландца много результативных передач, второй мяч «Оренбуру» подарил ему 100-й балл по системе «гол плюс пас». Со времени дебюта Промеса в чемпионате только у Азмуна, Смолова и Дзюбы этот важный для игрока атаки показатель выше. Но «Спартак» не играл так успешно, как «Зенит», а Смолов – центральный нападающий, ему проще. Промес часто работал в московском клубе с довольно результативными и эгоистичными форвардами, а по голам выше, чем Данни, Думбия, Веллитон, Корниленко и Халк.

Нобоа должен опережать Шембераса

Впечатляет, когда один человек и выносливый, и много забивает. У Нобоа 67 голов в РПЛ , пятый лучший показатель для легионера в истории. Благодаря дублю в ворота «Ахмата» 37-летний ветеран «Сочи» обошел Думбия. Ивуариец мог стать главным снайпером-иностранцем, если бы провел за ЦСКА или другой клуб больше матчей. А вот Нобоа берет вершину за вершиной за счет выносливости, хотя его кто-то в клубе, видимо, назвал «толстым и старым».

Гаранин решил вступить в конфликт с Кристианом. Возможно, тренер прав – физическое состояние эквадорца не позволяло выставлять его в основе. Футболист, который затащил «Сочи» на второе место, предсказуемо обиделся. Конфликт перешел в публичную плоскость, заговорили о переходе Нобоа в ЦСКА . Но вряд ли владелец «Сочи» согласен. Кристиан невероятно ценный для южного клуба футболист, так что помирятся.

Из действующих игроков, помимо Промеса и Нобоа, только результативный Бикфалви еще в РПЛ , Остальные или завершили карьеру, или ушли. Но у румына, который недавно стал центральным нападающим, 44 удара, не конкурент для Вагнера и Азмуна. Наступили странные времена, ведь четвертый играющий сезон легионер в списке забил лишь 21 мяч, это левый защитник «Спартака» Рыбус. В Грозном помнят, что Мацей был довольно результативным вингером, но это было давно.

Среди гвардейцев ситуация похожая. Вероятно, Нобоа побьет рекорд Шембераса по матчам в РПЛ среди легионеров – осталось 38 поединков. Надо провести в основе «Сочи» или другого клуба этот сезон и часть следующего. И у эквадорца нет конкурентов. На втором месте среди действующих игроков с иностранным паспортом идет снова Рыбус. В списке также Идову, который родился в Санкт-Петербурге, взял нигерийский паспорт, чтобы позвали в сборную. Ни Байрамян, ни Бикфалви не конкуренты для Нобоа.

Долгоиграющих легионеров не будет

Раньше много забивали Вагнер Лав, Азмун, Данни, Думбия и Веллитон. Халк, Корниленко и Кураньи тоже собрали больше пятидесяти мячей в РПЛ . Редко играли невероятно много сезонов, только обстоятельства могут заставить сильного атакующего футболиста остаться надолго. Например, травмы оставили Данни футболистом «Зенита», а не «Ювентуса». Красич свой шанс в Турине получил, а Мигель остался.

А больше таких историй не будет. Изидор ведь прав – клубы РПЛ можно воспринимать, как трамплин, но это не вершина в карьере для по-настоящему сильного мастера. Раньше сотни матчей проводили Шемберас, Гацкан, Калачев, Рахимич, Сираков, Данни, Гуренко, Навас, Пеев и Карадениз. Сейчас европейские легионеры не будут спешить в РПЛ , нет стимула – Лиги чемпионов и других международных турниров. Видим четкий вектор – едут бразильцы, парагвайцы, колумбийцы и мексиканцы.

Молодые люди заработают, привыкнут к новой жизни, а затем двинутся дальше. В принципе, так стоило работать давно. Но отсутствие финансовых проблем позволяло менеджерам больших клубов игнорировать правила футбольного рынка. В списке главных иностранных снайперов и гвардейцев найдете десятки футболистов, чья карьера после РПЛ не развилась. Лав, Веллитон, даже Халк, не доросли до многолетней карьеры в топ-5. Сезар Навас не уехал из Казани в «Севилью» и не выигрывал с ними Лигу Европы.