«Спартак», «армейцы» и Дзюба. Главные исторические рекордсмены РПЛ

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15 июля 2022, 09:39

В день старта РПЛ собираем рекордные статистические показатели.

Наибольшее число титулов — «Спартак» (10)

Гегемония «Спартака», установленная им в конце 20-го века, позволяет красно-белым до сих пор оставаться безоговорочным лидером по числу чемпионских трофеев. Несмотря на то, что за последние 20 лет «Спартак» взял лишь один титул, отрыв от ближайшего преследователя «Зенита» все еще солидный — три чемпионских кубка.

Наибольшее число матчей и сезонов — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» (923 матча, 31 сезон)

Только три команды играли во всех без исключения розыгрышах РПЛ . И они же, что логично, являются лидерами по числу проведенных игр. При этом любопытно, что вся троица добавила себе по одному экстра-поединку за счет «золотых матчей». «Спартак» в 96-м обыграл в решающей встрече «Аланию», а ЦСКА в 2002-м — «Локомотив». Кстати, вскоре «золотые матчи» могут вновь официально вернуться в регламент РПЛ .

Наибольшее число очков — «Спартак» (1708)

И здесь «Спартак» продолжает уверенно лидировать благодаря богатому багажу 90-х. Отрыв от ближайшего преследователя ЦСКА составляет 51 очко. Отыграть такое отставание армейцам будет сложно даже на отрезке в 10 лет. А что же «Зенит»? Петербуржцы пропустили 3 сезона в середине 90-х, а потому по абсолютному числу очков идут лишь 4-ми. У них на данный момент 1516 баллов.

Наибольшее число побед — «Спартак» (496)

Уже скоро красно-белые могут отпраздновать свою юбилейную 500-ю победу в РПЛ . Также некоторые шансы добраться до этой отметки в грядущем сезоне имеет ЦСКА , у которого 481 победа на данный момент. Армейцам нужно выиграть 19 игр — солидный показатель, которого может хватить для чемпионства. Именно столько побед одерживал в двух предыдущих розыгрышах РПЛ чемпион «Зенит».

Наибольший процент набранных очков — «Спартак» (61,7%)

В этом компоненте лидерство «Спартака» уже не такое прочное, как в других. Оно и понятно — невнятная игра в последних сезонах серьезно ударила по среднему числу баллов, набранных красно-белыми. Всего в одном проценте от «Спартака» «Зенит», также недалеко и ЦСКА , у которого этот показатель составляет 59,8. Возможно, уже скоро будем наблюдать тут смену лидера.

Наибольше число побед за один сезон — «Спартак» (23)

Этот показатель «Спартак» установил в сезоне 2000 года, когда в общей сложности набрал 70 очков. При этом отрыв от второго места, которое занял «Локомотив», оказался не столь внушительным — 8 баллов. Дело в том, что «Спартак» потерпел тогда 6 поражений и лишь 1 раз сыграл вничью.

Наибольшее количество побед подряд — ЦСКА (13)

«Армейцы» начали свою победную серию в концовке чемпионского сезона 2013/14, когда одержали на финише 10 побед подряд и в итоге на 1 очко опередили «Зенит». На старте кампании 2014/15 армейцы добавили в копилку еще три успешных матча и в результате побили свой же рекорд, установленный в 1998 году (12 побед подряд).

Наибольшее число матчей без поражений подряд — «Локомотив» (27)

Эта внушительная беспроигрышная серия «железнодорожников» растянулась на два сезона. Началась она в победном для них сезоне-2004, а завершилась летом 2005 года.

Самый титулованный футболист — Дмитрий Ананко (9)

Девять раз Дмитрий Ананко сумел выиграть чемпионский титул со «Спартаком», и пока не видно человека, который смог бы хотя бы сравняться с ним по данному показателю. Из действующих футболистов лучший результат у Игоря Акинфеева — 6 титулов.

Самый титулованный тренер — Олег Романцев (8)

8 из 9 своих титулов в конце прошлого века «Спартак» выиграл с Романцевым. Лишь в 1996 году, когда Романцев отвлекся на работу со сборной, красно-белых привел к триумфу Георгий Ярцев. Из действующих тренеров серьезный ход набрал Сергей Семак, который с 2019 года успел добыть уже 4 титула. Учитывая тотальную доминацию «Зенита» в РПЛ , можно не сомневаться, что в ближайшие годы Семак продолжит сокращать отставание от Романцева.

Наибольшее число матчей — Игорь Акинфеев (514)

Акинфеев стал рекордсменом по этому показателю в начале прошлого сезона, обойдя Сергея Игнашевича, у которого 489 матчей. Уже по ходу минувшей кампании вратарь ЦСКА успешно перевалил и за отметку в 500 матчей. Из действующих игроков наиболее близко к Акинфееву Дзюба, у которого 390 матчей, но вряд ли Артем продолжит играть в РПЛ .

Наибольшее числов голов — Артем Дзюба (148)

Как и Акинфеев, Дзюба стал рекордсменом РПЛ в прошлом сезоне, когда обошел Олега Веретенникова, имеющего на своем счету 143 мяча. Сейчас пока нет человека, который мог бы в обозримом будущем сбросить Дзюбу с пьедестала. Из действующих игроков наибольшее число мячей у Федора Смолова (94), но, будем откровенны, учитывая результативность форварда в последних сезонах, ему просто не хватит времени до конца карьеры, чтобы добраться до первого места. Хотя достичь гроссмейстерской отметки в 100 мячей Федор вполне способен уже в стартующем сегодня сезоне.

Наибольшее число голов за один сезон — Сейду Думбия (28)