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«Спартак» может подписать новых иностранцев этим летом

сегодня, 16:16

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб может совершить трансферы иностранцев этим летом.

Может ли «Спартак» летом подписать новых иностранцев? Да. Над этим сейчас работаем. Я ничего раскрывать не буду. Могу сказать, что мы вплотную работаем над теми кандидатами, которые могут усилить заявленные тренером позиции.

Не буду комментировать те или иные слухи. Мы сделаем конкретное заявление, когда осуществится сделка. Если она состоится. Этот процесс сейчас тоже непростой.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:17
Опять эти иностранцы
ABir
ABir
сегодня в 16:17
Идет спокойная и планомерная работа
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:17, ред.
Значит так тому и быть. Усиление никогда не помешает.
Гость
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