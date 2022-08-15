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В «Рубине» оценили возможность перехода Дзюбы

вчера, 23:19

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможности подписания контракта с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

В межсезонье Дзюба некоторое время тренировался в «Рубине» для поддержания игровой формы.

Если Дзюба примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду. Те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

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Все комментарии
f3hd5pjmwe9z
f3hd5pjmwe9z
вчера в 23:52
Может всё же он рискнёт поиграть?
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 23:41
Не думаю)
протон
протон
вчера в 23:36, ред.
Такой балласт не нужен не Рубину не Спартаку, Не дай бог.
Вся страна видела этот кулак. Кулак ярости, ( Брюс - ли отдыхает)такая рука не нужна в футболе.
Дзюба считал, что по уходу из Зенита ему в любой клуб будут двери открыты, а получилось, что никому не нужный футболист. вот так в нашем футболе паспортисты и зазнаются.
Рука истеричен и токсичен для клуба.
Некоторые из нас тут сравнивают истеричность Руки и Роналду извините у Рона 5 золотых мячей . Сравнения не сопоставимы со статусами игроков.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:20
А вдруг? Дзюба может удивить.
Гость
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