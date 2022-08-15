В «Рубине» оценили возможность перехода Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможности подписания контракта с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
В межсезонье Дзюба некоторое время тренировался в «Рубине» для поддержания игровой формы.
Если Дзюба примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду. Те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.
Вся страна видела этот кулак. Кулак ярости, ( Брюс - ли отдыхает)такая рука не нужна в футболе.
Дзюба считал, что по уходу из Зенита ему в любой клуб будут двери открыты, а получилось, что никому не нужный футболист. вот так в нашем футболе паспортисты и зазнаются.
Рука истеричен и токсичен для клуба.
Некоторые из нас тут сравнивают истеричность Руки и Роналду извините у Рона 5 золотых мячей . Сравнения не сопоставимы со статусами игроков.
Вся страна видела этот кулак. Кулак ярости, ( Брюс - ли отдыхает)такая рука не нужна в футболе.
Дзюба считал, что по уходу из Зенита ему в любой клуб будут двери открыты, а получилось, что никому не нужный футболист. вот так в нашем футболе паспортисты и зазнаются.
Рука истеричен и токсичен для клуба.
Некоторые из нас тут сравнивают истеричность Руки и Роналду извините у Рона 5 золотых мячей . Сравнения не сопоставимы со статусами игроков.