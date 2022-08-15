В «Рубине» оценили возможность перехода Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможности подписания контракта с экс-форвардом «Зенита» .

В межсезонье Дзюба некоторое время тренировался в «Рубине» для поддержания игровой формы.

Если Дзюба примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду. Те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.