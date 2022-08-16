«Пари НН» предлагал Дзюбе такую же зарплату, как и «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Пари НН».
По данным источника, нижегородский клуб предлагал форварду зарплату в размере 1,5 млн евро в год, однако Дзюба ответил на это предложение отказом, потому что хочет играть в Европе.
Стоит отметить, что турецкий клуб «Адана Демирспор», который тоже заинтересован в переходе Дзюбы, предлагает Артему аналогичную заработную плату.
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увы(
а пока есть комменты, лайки или дизлайки - его персона будет выгодна для публикаций
увы(