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«Пари НН» предлагал Дзюбе такую же зарплату, как и «Адана Демирспор»

сегодня, 12:18

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Пари НН».

По данным источника, нижегородский клуб предлагал форварду зарплату в размере 1,5 млн евро в год, однако Дзюба ответил на это предложение отказом, потому что хочет играть в Европе.

Стоит отметить, что турецкий клуб «Адана Демирспор», который тоже заинтересован в переходе Дзюбы, предлагает Артему аналогичную заработную плату.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:46
Пусть попробует.
vedevas_93
vedevas_93 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 13:43
соккеру больше не о чем писать, вот и бесконечно инфомусор постят
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 13:40
Играть в Европе?!!! Совсем крышу снесло.
ABir
ABir
сегодня в 13:37
Похоже, дальше цена предложений будет только уменьшаться
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:25
Там нужно вкалывать,а здесь можно дурака валять!!!
FenixSL
FenixSL ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 12:50
уже давно пора бы людям вообще не реагировать на его имя
а пока есть комменты, лайки или дизлайки - его персона будет выгодна для публикаций
увы(
Диванные войска
Диванные войска
сегодня в 12:47
Да, Турция та ещё игра "в Европе" :)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 12:42
Дзюба на Соккер сто ли работает? Пишет статьи о себе? Ил почему столько о нем шумихи?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
Вообще останется на бобах
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:38
Повезло, что нижегородским пенсионерам не пришлось на Рукаку скидываться.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:35
Все, кто могут, бегут из России? Почему же так, интересно?! Не от хорошей же жизни бегут.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:28
На что рассчитывает Артём - не понятно, вряд ли Челси в конце трансферного окна сделает предложение лишь бы не брать Роналду. Так можно и у разбитого корыта остаться
Гость
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