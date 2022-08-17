Распадори в ближайшее время станет игроком «Наполи»

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вчера, 23:49

Полузащитник «Сассуоло» в ближайшее время присоединится к «Наполи».

Стороны уже уладили все детали сделки, осталось лишь закрепить все на бумаге. Об условиях соглашения «Наполи» уже договорился с футболистом. Неаполитанский клуб арендует игрока на год за 5 миллионов евро, после чего выкупит за 20 млн. В сделке также прописаны бонусы. «Сассуоло» согласился остановиться на сумме в 5 миллионов евро. Таким образом, 3 млн «нероверди» получат, если «Наполи» три раза за пять сезонов попадет в Лигу чемпионов, еще 2 млн — вопрос личных показателей футболиста.

В прошлом сезоне Распадори провел 36 матчей в Серии А и забил 10 голов.