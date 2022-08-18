Петржела — о выборе Дзюбы: «Турки хорошо платят»

Экс-рулевой «Зенита» прокомментировал слухи, что бывший форвард питерцев близок к переходу в «Адана Демирспор».

Турки хорошо платят. Это хороший вариант. Наконец нашел клуб. Нет проблем, только выходи и играй! Дзюба может там многому научиться у Балотелли. Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы? Он поможет ему освоиться! Но на чемпионство у них нет никаких шансов. «Фенербахче» очень сильная командаю