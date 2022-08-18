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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Петржела — о выборе Дзюбы: «Турки хорошо платят»

сегодня, 15:13

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи, что бывший форвард питерцев Артем Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор».

Турки хорошо платят. Это хороший вариант. Наконец нашел клуб. Нет проблем, только выходи и играй! Дзюба может там многому научиться у Балотелли. Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы? Он поможет ему освоиться! Но на чемпионство у них нет никаких шансов. «Фенербахче» очень сильная командаю

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 15:48
Дзюба может многому научиться у Балотелли))))
Это ор
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:34
После оплаты они спросить могут...
Гость
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