Каррера: «Промес в ближайшем будущем может стать легендой „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил нападающего Квинси Промеса.
Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.
Не зря он догнал Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака».
РПЛ, он стать не может - в Европе его горячо ждут, а остальные чемпионаты, которые его примут без опасения экстрадиции, не в счёт
РПЛ, он стать не может - в Европе его горячо ждут, а остальные чемпионаты, которые его примут без опасения экстрадиции, не в счёт
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.