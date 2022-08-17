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Каррера: «Промес в ближайшем будущем может стать легендой „Спартака“»

сегодня, 16:36

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил нападающего Квинси Промеса.

Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.

Не зря он догнал Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:12
Проблема в том, что, в настоящее время, стать легендой нигде, кроме как, пожалуй,
РПЛ, он стать не может - в Европе его горячо ждут, а остальные чемпионаты, которые его примут без опасения экстрадиции, не в счёт
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:51
это же сколько у нас агентов развелось , просто диву даёшься))
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 16:39
Матч Мольде - Вольфсберг.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
agent_Smith.
agent_Smith.
сегодня в 16:37
Матч Словацко - АИК.
Отсутствует история встреч, а именно информация о последних 5 домашних и 5 выездных матчах.
jkhf748k98hs
jkhf748k98hs
сегодня в 16:37
чи не легенда, тьфу...
Гость
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