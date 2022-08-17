Каррера: «Промес в ближайшем будущем может стать легендой „Спартака“»

Бывший тренер «Спартака» похвалил нападающего .

Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении.

Не зря он догнал Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака».