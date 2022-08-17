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Вернер: «Система игры Тухеля мне не подошла»

сегодня, 21:17

Нападающий Тимо Вернер, который недавно вернулся в «РБ Лейпциг» из «Челси», высказался о причинах этого трансфера.

В первую очередь футбол должен приносить радость. В «Челси» я многого достиг, но отсутствие частой игровой практики смазало эти впечатления. Думаю, система игры Тухеля не совсем мне подходила. Поэтому я хотел сделать новый шаг в карьере. Я в том возрасте, когда хочется играть чаще. «Челси» всегда будет для меня особенной командой. Я продолжу поддерживать связь со многими игроками из этой команды.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 21:28
То есть его промахи с убойной позиции не его вина, это система Тухеля подвела. Ну-ну. Может, Стерлингу тоже система Гвардиолы не подошла
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:28
Не красиво обвинил Тухеля в своих провалах по психике
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:18
Ну ну... интересная статья...
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