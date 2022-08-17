Вернер: «Система игры Тухеля мне не подошла»

Нападающий , который недавно вернулся в «РБ Лейпциг» из «Челси», высказался о причинах этого трансфера.

В первую очередь футбол должен приносить радость. В «Челси» я многого достиг, но отсутствие частой игровой практики смазало эти впечатления. Думаю, система игры Тухеля не совсем мне подходила. Поэтому я хотел сделать новый шаг в карьере. Я в том возрасте, когда хочется играть чаще. «Челси» всегда будет для меня особенной командой. Я продолжу поддерживать связь со многими игроками из этой команды.