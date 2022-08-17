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Маттеус: «Мусиала уже стоит более 100 млн долларов»

сегодня, 09:27

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о молодом таланте мюнхенского клуба Джамале Мусиале.

Я считаю, что Джамал Мусиала уже стоит более 100 миллионов долларов. Он неотъемлемая часть мюнхенской «Баварии» и национальной сборной. Он имеет влияние на игру и забивает все больше и больше голов.

Если кто-то захочет купить его сейчас, то этой команде, скорее всего, придётся заплатить за трансфер около 150 миллионов евро. Но это все равно не вариант, потому что он не продается. Мусиала — будущее клуба.

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