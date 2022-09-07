Анри сравнил Холанда и Мбаппе

Бывший игрок «Арсенала» сравнил нападающего «Манчестер Сити» и футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе создает и реализует моменты. Холанд ничего не создает – он лишь завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд — игрок центра. Это замечательный футболист, и с ним «Манчестер Сити» может побороться за победу в Лиге чемпионов.

Но сейчас мой голос все равно принадлежит Мбаппе.