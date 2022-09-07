Анри сравнил Холанда и Мбаппе

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри сравнил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мбаппе создает и реализует моменты. Холанд ничего не создает – он лишь завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд — игрок центра. Это замечательный футболист, и с ним «Манчестер Сити» может побороться за победу в Лиге чемпионов.
Но сейчас мой голос все равно принадлежит Мбаппе.
Как раз футбольному миру не хватало форвардов, заточенных на что-то одно в классическом понимании, как забивании голов. Возник дефицит, ибо уже несколько лет существует тренд на форвардов-универсалов.
А норвежец оттачивает уже и без того прокаченный навык, невзирая на другие (считая их маловажными). Думаю, это помогает ему не отвлекаться от основных паттернов и ВТУПУЮ забивать голы, что и обеспечивает стабильность.
Возможно, МС и нужен был такой игрок, ибо всё что касается помимо завершения, эти функции всецело выполняют другие игроки. Ему как и Роналду нужно только подставить ногу и голову, а остальные аспекты его особо и не должны волновать
Как раз футбольному миру не хватало форвардов, заточенных на что-то одно в классическом понимании, как забивании голов. Возник дефицит, ибо уже несколько лет существует тренд на форвардов-универсалов.
А норвежец оттачивает уже и без того прокаченный навык, невзирая на другие (считая их маловажными). Думаю, это помогает ему не отвлекаться от основных паттернов и ВТУПУЮ забивать голы, что и обеспечивает стабильность.
Возможно, МС и нужен был такой игрок, ибо всё что касается помимо завершения, эти функции всецело выполняют другие игроки. Ему как и Роналду нужно только подставить ногу и голову, а остальные аспекты его особо и не должны волновать
Китайские владельцы заняли сторону Спалетти и продали его в ПСЖ (правда, после увольнения синьора Лучано), а уже это была полная ошибка, потому что и Мбаппе и Неймар любят забивать сами, и у них такой статус, что против них Икарди никак попереть не может.
Китайские владельцы заняли сторону Спалетти и продали его в ПСЖ (правда, после увольнения синьора Лучано), а уже это была полная ошибка, потому что и Мбаппе и Неймар любят забивать сами, и у них такой статус, что против них Икарди никак попереть не может.