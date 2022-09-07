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Анри сравнил Холанда и Мбаппе

вчера, 13:13

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри сравнил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и футболиста ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе создает и реализует моменты. Холанд ничего не создает – он лишь завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанд — игрок центра. Это замечательный футболист, и с ним «Манчестер Сити» может побороться за победу в Лиге чемпионов.

Но сейчас мой голос все равно принадлежит Мбаппе.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 20:54
А ещё Мбаппе выбрал деньги, и "блистать" в посредственном чемпионате, нежели супер-клуб в одной из сильнейших лиг, и борьбу за значимые клубные трофеи... А вот Холланд выбрал футбол, забивая в самой сложной лиге, зарабатывая себе статус действительно супер звезды. А ещё Анри француз... ну а что вы ещё хотели от него услышать...
протон
протон
вчера в 16:08
Холанд пашет на команду и радуется голам партнеров, как своим, при 5:0. Мбаппе работает исключительно на себя, свое имя, свою стату, свой политический вес, ну и свой карман, в упор не замечает партнеров и спорит до хрипоты с Неймаром из-за пеналя при тех же 5:0, где Холанд радуется за партнеров
Вокруг Мбаппе слишком много лишних разговоров, допустил ошибку, отказав Реалу, что может повлиять на его карьеру. Холанд наоборот вовремя ушел и теперь в более комфортной позиции. Мбаппе будет сложно прогрессировать во французском чемпионате. Там он уже все показал и доказал.
Холанд в некоторых аспектах должен прибавить, чтобы стать совершенным форвардом. Он играет в сложном чемпионате, его тренирует отличный тренер.
протон
протон
вчера в 16:03
Холанд, который берет мяч и тараном проходит через двух ЦЗ не создает?

Согласен, оба шикарные форварды. Эпоха противостояния двух суперигроков ЛМ и КР заканчивается. Начинается новая - ЭХ против КМ.

Холланд хотя бы просто выполняет свою работу по забиванию мячей без постоянных интервью про Золотой Мяч и прочие пустые разговоры, чем последние полгода активно занимается Мбаппе.

на тему Лео/Криша, потихоньку зарождается новое.
Эта битва будет славной))

«Ничего не создаёт». При всем уважении, но тут Анри жестко перебрал. Холланд, даже не смотря на количество голов, которые ему «остаётся только замкнуть», в каждом матче лидер по километражу, отыгрывает в центре поля и полезен при прессинге, как впишется в систему Гвардиолы думаю показатели эти будут только выше. Да дриблинг не на уровне француза, но претензия у меня лишь к фразе «ничего не создаёт». Француз француза видит издалека
протон
протон
вчера в 16:01
… а еще Мбаппе француз…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:19
Проблема этого подхода в том, что Икарди провёл лучшие годы и стал лидером "Интера" уже после женитьбы на Наре)) Таким образом, тогда нужно говорить, что она сделала его топ-футболистом тоже)
Lucius
Lucius ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:12
Икарди сам испортил себе свою карьеру. Еще когда связался со своей бывшей женой.

Такими темпами француза ждет похожая участь, если будет так и дальше продолжать
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:07
Спасибо за просвещение! Буду теперь образованным и других научу! А то все говорят пе...ой,опасная тема...
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:01
Спасибо за конструктивный ответ. Не считал и и не считаю это главной причиной, лишь одной из, и не самой главной, и это хороший пример влияния семьи на карьеру, на мой взгляд, однако не исключаю что было бы иное мнение если бы знал о его карьере больше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:59
Трансвестит - это мужчина, который любит носить женское бельё, и только. При этом он может быть гетеросексуалом на сто процентов. Ну и наоборот, но наоборот никто не называет так.

Транссексуал же - это человек, который относит себя к противоположному полу, нежели был у него при рождении. Чаще всего так называют людей, которые сделали операцию по смене пола, хотя формально и не сделавшие - тоже транссексуалы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:52
Икарди испортила карьеру не личная жизнь, а обстоятельства и плохой трансфер. В "Интере" он поссорился со Спалетти, и те, кто тогда смотрел "Интер", понимают, почему, потому что игра команды была весьма не очень, а балканская двойка Брозович-Перишич пасовались в основном между собой и игнорили его.

Китайские владельцы заняли сторону Спалетти и продали его в ПСЖ (правда, после увольнения синьора Лучано), а уже это была полная ошибка, потому что и Мбаппе и Неймар любят забивать сами, и у них такой статус, что против них Икарди никак попереть не может.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:46
Насколько знаю романтическим партнёром Мбаппе является женщина-транссексуал. Это не то же самое что трансвестизм.

О гендерах нет единого мнения, это вопрос спорный и весьма философский, а также идеологический.

Главное в плане их карьер чтобы личная жизнь им не портила карьеры, как это, в какой-то мере, случилось с Икарди и некоторыми другими. Тоже касается их семей, например у Мбаппе и Погба есть определённые карьерные проблемы связанные с их семьями в той или иной степени.

В целом весьма интересно футбольному миру, уверен, следить за этими двумя выдающимися футболистами. Надеюсь что они будут лишь становиться лучше как профессионалы.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:38
Вот тут я точно безответственен!!! Как в мастях,так и в 32 гендерных различиях.Или сколько их там "по-научному"...
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:34
В терминах Вы здесь запутались. Впрочем как кого называть дело и ответственность Ваша.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:32
Один-белый,другой-загорелый :Два весёлых гуся. Первый любит только баб,а второй-трансвестита.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 13:30
Тут можно писать о многом, это как раньше Роналду или Месси, каждому свое , каждый любит разные команды,разных игроков да и вообще разный стиль, тут скажу одно оба классные игроки, замыкать тоже нужно уметь, да и создавать тоже ,по мне единственное что кому повезло так это Мбаппе то что он играет за сборную Франции и все)
allemz
allemz
вчера в 13:30, ред.
Мбаппе выдающийся футболист, но универсализм иногда вредит игре в каждых отдельных случаях, когда принимается решение. Это дело футболиста и клуба, конечно.

Как раз футбольному миру не хватало форвардов, заточенных на что-то одно в классическом понимании, как забивании голов. Возник дефицит, ибо уже несколько лет существует тренд на форвардов-универсалов.

А норвежец оттачивает уже и без того прокаченный навык, невзирая на другие (считая их маловажными). Думаю, это помогает ему не отвлекаться от основных паттернов и ВТУПУЮ забивать голы, что и обеспечивает стабильность.

Возможно, МС и нужен был такой игрок, ибо всё что касается помимо завершения, эти функции всецело выполняют другие игроки. Ему как и Роналду нужно только подставить ногу и голову, а остальные аспекты его особо и не должны волновать
memphis
memphis
вчера в 13:20
При всем уважении к Анри, какой ответ ждали? Француз выбрал француза
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Так, просто похвалил своего...но Холланд пока лучший
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