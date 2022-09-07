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Хави: «Мы готовы сражаться, победа в Лиге чемпионов — наша цель»

вчера, 10:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о предстоящем матче против «Виктории» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы готовы сражаться, победа в Лиге чемпионов — наша цель. В противном случае, я бы остался дома. Мы фавориты этой игры, но это опасно. «Виктория» — добротная команда, ее игроки много перемещаются, неплохо переходят в атаку, а также качественно действуют в обороне. У нас довольно сложная группа, но мы хотим начать свой путь хорошо.

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Хави
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 13:49
Фантазер
vova505
vova505
вчера в 12:34
Считаю, что рано им думать о победе в лиге чемпионов
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 11:45
Очень сильно поднимает планку, состав укомплектовали ,но многие ещё сырые и без опыта, уже везде говорят что ла лига их, лигу чемпионов возьмём, реальность то другая, вы сначало Баварию в своей группе с Интером обыграйте,а потом уже можете делать прогнозы.
Просто есть помимо Барселоны в лиге чемпионов очень много заряженных команд и которые на секунду тоже усилились, так что ваш путь легким не будет и мой прогноз потолок 1/4.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:11
В том состоянии, в котором сейчас находится Барселона, они навряд ли смогут выиграть ЛЧ. По моему мнению Реал имеет больше шансов, чем Барселона.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:08
Удачи "Виктории"!
протон
протон
вчера в 11:04
Удачи Хави в этом непростом турнире. Команда движется в правильном направлении. Поменьше игроков в лазарете и побольше голов!
Ну это уже другая Барселона, так что результат должен быть другим. Молодая, голодная до побед команда, они так безвольно не должны отдать игру.
Гость
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