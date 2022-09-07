Хави: «Мы готовы сражаться, победа в Лиге чемпионов — наша цель»

Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о предстоящем матче против «Виктории» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы готовы сражаться, победа в Лиге чемпионов — наша цель. В противном случае, я бы остался дома. Мы фавориты этой игры, но это опасно. «Виктория» — добротная команда, ее игроки много перемещаются, неплохо переходят в атаку, а также качественно действуют в обороне. У нас довольно сложная группа, но мы хотим начать свой путь хорошо.