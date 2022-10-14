Спортдир «Ньюкасла»: «Я не думаю, что у нас есть потолок»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт поделился мнением о потенциале «сорок».

Я не думаю, что у нас есть потолок. Посмотрите на «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» — у этих клубов хорошие составы, инфраструктура, на которые стоит обратить внимание.

У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон сказать: «Мы должны конкурировать с четвёркой лучших».