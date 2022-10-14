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Спортдир «Ньюкасла»: «Я не думаю, что у нас есть потолок»

вчера, 13:09

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт поделился мнением о потенциале «сорок».

Я не думаю, что у нас есть потолок. Посмотрите на «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» — у этих клубов хорошие составы, инфраструктура, на которые стоит обратить внимание.

У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон сказать: «Мы должны конкурировать с четвёркой лучших».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:04
Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт дома у него тоже нет потолка...


Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:00
Главное, что бы крыша была!
Имарбай Сайфидинов
Имарбай Сайфидинов
вчера в 13:49
Ну да с приходом Шейхов ни у кого не будет потолок.
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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:40
Потолок - не для "сорок".
Triem
Triem
вчера в 13:20
Под дождём мокнут чтоли...?
Гость
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