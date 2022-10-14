Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Черчесов: «Необходимо сражаться, и сегодня мы показали командный дух»

вчера, 11:34
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)2 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил победу своей команды над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы (2:1).

Главная причина победы — игра дома при своих болельщиках. Сегодня они были великолепны. Разница в том, что в Белграде мы лишь хотели играть в футбол. Необходимо сражаться, и сегодня мы показали командный дух. Именно так мы и победили, я рад.

Мы знаем, что «Црвена Звезда» — хорошая команда, каждый год они становятся чемпионами Сербии. У них немало опытных игроков. Мы были готовы обороняться каждую секунду. Мы допустили ошибку при угловом, после чего они смогли провести результативную контратаку. Но мы смогли вернуться в игру наилучшим образом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Барбоза: «После декабря Дзюба будет играть за „Адану Демирспор“»
Сегодня, 15:00
Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»
Сегодня, 14:27
Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»
Сегодня, 12:44
Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»
Сегодня, 12:33
Эвра: «Мы должны отдать должное тен Хагу»
Сегодня, 11:45
Тен Хаг: «Рэшфорд должен поработать над результативностью»
Сегодня, 10:24
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:48
Стас победил и немного давление спало.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 