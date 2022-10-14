Черчесов: «Необходимо сражаться, и сегодня мы показали командный дух»

Главный тренер «Ференцвароша» оценил победу своей команды над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы (2:1).

Главная причина победы — игра дома при своих болельщиках. Сегодня они были великолепны. Разница в том, что в Белграде мы лишь хотели играть в футбол. Необходимо сражаться, и сегодня мы показали командный дух. Именно так мы и победили, я рад.

Мы знаем, что «Црвена Звезда» — хорошая команда, каждый год они становятся чемпионами Сербии. У них немало опытных игроков. Мы были готовы обороняться каждую секунду. Мы допустили ошибку при угловом, после чего они смогли провести результативную контратаку. Но мы смогли вернуться в игру наилучшим образом.