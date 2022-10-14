Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Бешич: «Настрой очень важен, мы играли как команда»

вчера, 11:56
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)2 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Футболист «Ференцвароша» Мухамед Бешич дал оценку матчу против «Црвены Звезды» в Лиге Европы (2:1).

Это был очень непростой вечер. Еврокубковые матчи всегда трудны. Перед игрой понимали, что следует сыграть компактно. Очень тяжелый матч. Честно говоря, сегодня футбола было не очень много, но главное, что мы выиграли и взяли 3 очка.

Свой гол соперник забил из-за нашей ошибки. Но мы смогли взять себя в руки и перевести игру на 2:1, что говорит о сильном командном духе. Как я и говорил перед игрой, настрой очень важен, мы играли как команда. Теперь у нас 9 очков после 4 игр, это замечательно. Мы не намерены останавливаться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Барбоза: «После декабря Дзюба будет играть за „Адану Демирспор“»
Сегодня, 15:00
Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»
Сегодня, 14:27
Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»
Сегодня, 12:44
Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»
Сегодня, 12:33
Эвра: «Мы должны отдать должное тен Хагу»
Сегодня, 11:45
Тен Хаг: «Рэшфорд должен поработать над результативностью»
Сегодня, 10:24
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Молодцы ребятушки.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 