Бешич: «Настрой очень важен, мы играли как команда»

Футболист «Ференцвароша» дал оценку матчу против «Црвены Звезды» в Лиге Европы (2:1).

Это был очень непростой вечер. Еврокубковые матчи всегда трудны. Перед игрой понимали, что следует сыграть компактно. Очень тяжелый матч. Честно говоря, сегодня футбола было не очень много, но главное, что мы выиграли и взяли 3 очка.

Свой гол соперник забил из-за нашей ошибки. Но мы смогли взять себя в руки и перевести игру на 2:1, что говорит о сильном командном духе. Как я и говорил перед игрой, настрой очень важен, мы играли как команда. Теперь у нас 9 очков после 4 игр, это замечательно. Мы не намерены останавливаться.