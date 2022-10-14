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Сарри: «У команды есть душа, это видно»

вчера, 12:49
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)ШтурмМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча Лиги Европы против «Штурма» (2:2) рассказал об улучшениях в игре своей команды.

Наша игра в этом матче — это замечательная отправная точка на пути к тем улучшениям, которые мы хотим видеть. У команды есть душа, это видно. Это значит, что у всех есть одна общая цель, меня это очень радует. Мы можем улучшить то, что сегодня было видно: желание достичь результата, а также постоянная мотивация и самоотверженность. На второй год мы можем видеть улучшения, ибо основа понятна, а игроки понимают саму мысль.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Штурм молодцы... не тушуются ни перед кем
Гость
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