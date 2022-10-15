Андрей Фёдоров заявил, что хотел бы стать главным тренером «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» заявил, что хочет стать главным тренером «железнодорожников» на постоянной основе.

Мне нужно было их чуть‑чуть психологически настроить. Понятно, в какую яму они попали в связи с результатами. В эти три дня моя задача была, чтобы, выходя на каждую тренировку и на каждую игру, они показывали тот уровень, который у них был. Я видел, во что они могут играть, но не видел, чтобы они это делали на поле.

Думаю ли я о том, чтобы стать главным тренером «Локомотива»? Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами.