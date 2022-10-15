Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Андрей Фёдоров заявил, что хотел бы стать главным тренером «Локомотива»

вчера, 14:16

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил, что хочет стать главным тренером «железнодорожников» на постоянной основе.

Мне нужно было их чуть‑чуть психологически настроить. Понятно, в какую яму они попали в связи с результатами. В эти три дня моя задача была, чтобы, выходя на каждую тренировку и на каждую игру, они показывали тот уровень, который у них был. Я видел, во что они могут играть, но не видел, чтобы они это делали на поле.

Думаю ли я о том, чтобы стать главным тренером «Локомотива»? Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нгамалё: «„Динамо“ не нервничало из-за положения в турнирной таблице»
Сегодня, 11:34
Филимонов — о дерби: «Будет яркая игра, команды много забивают»
Сегодня, 11:26
Хаджи рассчитывает на победу «Спартака» над ЦСКА
Сегодня, 11:18
Чежия: «Думаю, что мы поднимемся»
Сегодня, 11:03
Гильерме: «Обещаю болельщикам, что завершу карьеру в „Локомотиве“»
Сегодня, 11:01
Мостовой считает, что «Спартак» лучше играет в атаке, а ЦСКА — в защите
Сегодня, 10:17
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:04
но болельщикам нужны люди с именами
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:58
Тем более в первом же матче показал результат.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:36
"...Думаю ли я о том, чтобы стать главным тренером «Локомотива»? Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ну если так...) А в малых клубах (тобишь ФНЛ и ниже) можно работать и без "футбольного образования"?
А может есть смысл начать работать в "малых клубах" и не "главным тренером"?
Чтобы потом не жалеть "за бесцельно прожитые....")
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:27
Спасибо за оперативность,играю 3 года с одним аккаунтом и других не будет принципиально!
vstvh5nck56f
vstvh5nck56f
вчера в 14:23
до зимней паузы было бы разумно оставить его на посту...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:22
Добрый день. Забанили пожизненно за умышленное создание клона другого пользователя, следим за ситуацией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 