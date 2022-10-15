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«Это смешно!» Колосков — о Дзюбе в Государственной Думе

вчера, 13:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о словах Александра Шуплякова, первого тренера нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы, который заявил, что после окончания карьеры футболист может стать депутатом.

Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную Думу? Он же не Фетисов, Роднина или Журова. Дзюба в Госдуме — это какая-то глупость.

Артему надо заниматься футбольной деятельностью. РФС? По своему характеру Дзюба вряд ли склонен к такой организационной работе.

Я не буду думать за Артема, но скажу одно — ему надо искать работу в футболе. Это может быть тренер или менеджер в клубе. Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет.

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