Вратарь «Зенита» Иван не исключил, что может получить гражданство РФ

Вратарь «Зенита» высказался о возможности получения российского гражданства.

Это при определённых обстоятельствах может произойти, о российском гражданстве можно думать, однако сейчас для меня самое важное — окончательно стать игроком «Зенита», чтобы на основании моей игры клуб принял решение. А вот после этого можно обсуждать и следующие шаги. То есть, если первый этап будет пройден, можно думать и о втором. Но в очередной раз скажу, что моя первостепенная задача — доказать право играть в «Зените».