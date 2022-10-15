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Вратарь «Зенита» Иван не исключил, что может получить гражданство РФ

вчера, 10:18

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о возможности получения российского гражданства.

Это при определённых обстоятельствах может произойти, о российском гражданстве можно думать, однако сейчас для меня самое важное — окончательно стать игроком «Зенита», чтобы на основании моей игры клуб принял решение. А вот после этого можно обсуждать и следующие шаги. То есть, если первый этап будет пройден, можно думать и о втором. Но в очередной раз скажу, что моя первостепенная задача — доказать право играть в «Зените».

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:52, ред.
В любых командах есть Лидеры их убрать и команда будет играть по другому,убрать у вас Промесса и еще кого то и будете играть по другому,что за глуппая логика...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:10
Всё это похоже на нытьё по дееспособности Семака.
Скажу как эксперт, в ЛЧ были бы матчи без бразильцев, ввиду разных причин, и эти матчи надо было бы играть. Но мы знаем, что играть бы Зенит не смог
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Ну вряд ли бы на ЛЧ не ставили Барриоса, Клаудиньо и убирали при счёте 0:0 Вендела и Малкома. А ещё вряд ли бы появился в составе Алип из под которого легко забивали мячи) Всё же этот матч больше походил на спарринг. Помню, Спартак побеждал, тоже забив 3 мяча на каком-то предсезонном турнире. Несколько лет назад. Тоже было много гонору с вашей стороны, только до следующего матча чемпионата)

Конечно, хотелось бы увидеть конкурентный чемпионат. И Спартак клуб с историей и должен быть фаворитом. Но для начала надо победить Зенит именно в чемпионате)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:46
Иван Курицын ? Тогда согласен .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 14:59
и в ненужной Зениту Лиге чемпионов также
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Будет вскоре вам..."постоянная основа"...
Первая в ноябре...вторая в мае...
Ни одна команда в мире играя в одной Лиге не пропускает столько сколько Спартак от Зенита за последние годы...13 голов только за последние 4 игры в чемпионате...(Без Суперкубка)...
Промес...Соболев...может и топы-дублепёки...только сами знаете против каких команд....с Динамо,Зенитом,Ростовом - наблюдатели....ну может на Кубок ещё...когда "взрослые дядьки" у Семака отдыхают могут пофеерить пока разрешают...)))

Удачи...не проиграть завтра вам крупно...ЦСКА !!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ jvokallli (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:05
Латиносы - это жители Латинской Америки и это не отменяет того факта что они негры!!! Следуя твоей логике: Промес - голландец, Мозес - англичанин а Бальде - Испанец!)))
dok66
dok66
вчера в 14:03
Объявили бы уже весь список сразу , а тов час по чайной ложке .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:43, ред.
Уважаемые админы соккера прошу Вас не выставляйте в свою группу бредни Петржеллы....этот Тип ненавистник Российского всего...или вы еще не поняли...???
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:41
и фамилию смени на Иванов
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:36
Понятно, что не торопится. Спартаковцы, на регулярной основе раздающие трешки "Зениту", здорово напугали бразильца!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:23, ред.
В ненужном никому кубке можно и получить. А потом отгрузить в ворота пятаков от 3 до 7
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:21, ред.
Ну а что? Московским легионерам дарят фальшивые паспорта и разрешают играть за сборную, а чем Питер хуже? Тем более человеку с настоящим русским именем.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:06
А когда Газпром соблюдал законы РФ?!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:48
Скоро в Зените не будет ни одного легионера, а в обиход войдёт понятие "Питерское гражданство".
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 11:42
11 у Зенита редко бывает полевых, обычно 12 и парочка на ВАРе))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:34
Главное условие- получать на постоянной основе трешки от Соболева и Промеса, и считай свой на года
старина
старина
вчера в 10:45
Зенит исправляет демографическую проблему в стране
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:39
Куарежма Алексеевич Иванов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:37
Одно из условий для получения гражданства :
-5 лет непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство.

Или они в переходе метро...просто паспорта собираются купить ???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:33
Я не пойму ,что там в Бразилии , революция с войной что ли ? Откуда столько беженцев ? )))))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 10:33
А что, дадут 3 неграм гражданство и можно еще 3-ех привозить, глядишь через годик у Зенита на поле будет не 8 а 11 негров!)
112910415
112910415
вчера в 10:24
нынче граждане очень нужны ...
Futurista
Futurista
вчера в 10:23
Кому же ещё если не Ивану?)...
cska1948
cska1948
вчера в 10:22
Легионеры приезжают в Россию на заработки. Игра за сборную России тоже приносит деньги, так почему легу не получить гражданство, чтобы срубить НЕ лишние бабки играя за нашу сборную?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:20
Зенит собрался плодить граждан России?
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