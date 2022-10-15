Вратарь «Зенита» Иван не исключил, что может получить гражданство РФ

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о возможности получения российского гражданства.
Это при определённых обстоятельствах может произойти, о российском гражданстве можно думать, однако сейчас для меня самое важное — окончательно стать игроком «Зенита», чтобы на основании моей игры клуб принял решение. А вот после этого можно обсуждать и следующие шаги. То есть, если первый этап будет пройден, можно думать и о втором. Но в очередной раз скажу, что моя первостепенная задача — доказать право играть в «Зените».
Скажу как эксперт, в ЛЧ были бы матчи без бразильцев, ввиду разных причин, и эти матчи надо было бы играть. Но мы знаем, что играть бы Зенит не смог
Скажу как эксперт, в ЛЧ были бы матчи без бразильцев, ввиду разных причин, и эти матчи надо было бы играть. Но мы знаем, что играть бы Зенит не смог
Конечно, хотелось бы увидеть конкурентный чемпионат. И Спартак клуб с историей и должен быть фаворитом. Но для начала надо победить Зенит именно в чемпионате)
Конечно, хотелось бы увидеть конкурентный чемпионат. И Спартак клуб с историей и должен быть фаворитом. Но для начала надо победить Зенит именно в чемпионате)
Первая в ноябре...вторая в мае...
Ни одна команда в мире играя в одной Лиге не пропускает столько сколько Спартак от Зенита за последние годы...13 голов только за последние 4 игры в чемпионате...(Без Суперкубка)...
Промес...Соболев...может и топы-дублепёки...только сами знаете против каких команд....с Динамо,Зенитом,Ростовом - наблюдатели....ну может на Кубок ещё...когда "взрослые дядьки" у Семака отдыхают могут пофеерить пока разрешают...)))
Удачи...не проиграть завтра вам крупно...ЦСКА !!!
Первая в ноябре...вторая в мае...
Ни одна команда в мире играя в одной Лиге не пропускает столько сколько Спартак от Зенита за последние годы...13 голов только за последние 4 игры в чемпионате...(Без Суперкубка)...
Промес...Соболев...может и топы-дублепёки...только сами знаете против каких команд....с Динамо,Зенитом,Ростовом - наблюдатели....ну может на Кубок ещё...когда "взрослые дядьки" у Семака отдыхают могут пофеерить пока разрешают...)))
Удачи...не проиграть завтра вам крупно...ЦСКА !!!
-5 лет непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство.
Или они в переходе метро...просто паспорта собираются купить ???
-5 лет непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство.
Или они в переходе метро...просто паспорта собираются купить ???