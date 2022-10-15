«Зачем искать кота в мешке?» Мостовой — о продлении контракта с Селиховым

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о продлении контракта с вратарём .

Правильное решение «Спартака». Зачем искать кота в мешке? Вратари — такая позиция, где чем меньше ты дёргаешь, тем лучше происходит. Селихов стал основным. Неплохо было бы взять ещё кого-то, но с Селиховым сделали всё правильно.