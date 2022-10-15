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«Зачем искать кота в мешке?» Мостовой — о продлении контракта с Селиховым

вчера, 13:40

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.

Правильное решение «Спартака». Зачем искать кота в мешке? Вратари — такая позиция, где чем меньше ты дёргаешь, тем лучше происходит. Селихов стал основным. Неплохо было бы взять ещё кого-то, но с Селиховым сделали всё правильно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:56
Как говориться.....
Человек с контрактом и человек желающий заполучить контракт - абсолютно два разных человека.....

Удачи конечно Селихову...не думаю что у Спартака было много кандидатур на усиление киперской линии.......
Да и по слухам данный вратарь отказал Зениту...он теперь может вообще в раме на кресле качалке сидеть и всё равно будет хороший...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:48
От добра добра не ищут:
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:45
В принципе он прав
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:43
Максименко котяра вылезай...
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