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Д. Билялетдинов: «Интересно, как „Локо“ отреагирует на смену руководства»

вчера, 13:31
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

Принципиальность матча подогревается отношениями болельщиков, которые раньше ладили, а в последние несколько десятилетий почему-то враждуют. Всем нужна победа: вопрос лишь в том, в каком состоянии подойдёт каждая из команд. К сожалению, «Локомотив» в обороне выглядит не очень убедительно. В атаке есть что показать, а в обороне всё пока неудачно складывается.

Для меня ещё интересно и то, как «Локомотив» отреагирует на смену руководства и тренеров.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:38
Не знаю, договорились наверно, и «сдали» обратно повестку!)
sir_Alex
sir_Alex ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:51
Да, что там с его повесткой?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:25
Ему же повестка приходила по словам отца и родни...😁 наверно, наивно было думать, что он будет мобилизирован, как обычный гражданин.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:14
Одно из двух - или хорошо, или плохо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:01
Очень интересно как отреагируют. Желательно качественным футболом и убедительной победой. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
CTePx
CTePx
вчера в 13:42
Динияр хорошим был игроком, да и человек неплохой, не замечен в капитаноочевидности и избиении лежачих.
Это вам не Мостовой и тем более не Булыкин.
Гость
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