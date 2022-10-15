Д. Билялетдинов: «Интересно, как „Локо“ отреагирует на смену руководства»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

Принципиальность матча подогревается отношениями болельщиков, которые раньше ладили, а в последние несколько десятилетий почему-то враждуют. Всем нужна победа: вопрос лишь в том, в каком состоянии подойдёт каждая из команд. К сожалению, «Локомотив» в обороне выглядит не очень убедительно. В атаке есть что показать, а в обороне всё пока неудачно складывается.

Для меня ещё интересно и то, как «Локомотив» отреагирует на смену руководства и тренеров.