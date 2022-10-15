«Опускаться ниже уже некуда». Булыкин — о «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Торпедо».
Это дерби будет очень важным. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и им позарез нужны очки. В «Локомотиве» собраны мастеровитые футболисты, но команда психологически подавлена. В любом случае фаворитами в матче являются «железнодорожники».
Скажется ли уход Циннбауэра на «Локомотиве»? Посмотрим, смог ли Федоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться ниже уже некуда.
Ну а так что, в Лужниках мы будем иметь картину, где хозяева, которые хоть и на последнем месте, но тенденция у них позитивная ( Торпедо не проигрывает в последних турах) и трансферы от Геркуса задали верное направление коллективу (кстати, бывший президент Локо, который делал команду чемпионом). Думается, что в таких условиях автозаводцы имеют все шансы продлить в дерби свою беспроигрышную серию, если окончательно не окунуть на дно своего принципиального соперника.
Ну а так что, в Лужниках мы будем иметь картину, где хозяева, которые хоть и на последнем месте, но тенденция у них позитивная ( Торпедо не проигрывает в последних турах) и трансферы от Геркуса задали верное направление коллективу (кстати, бывший президент Локо, который делал команду чемпионом). Думается, что в таких условиях автозаводцы имеют все шансы продлить в дерби свою беспроигрышную серию, если окончательно не окунуть на дно своего принципиального соперника.