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«Опускаться ниже уже некуда». Булыкин — о «Локомотиве»

вчера, 12:15
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

Это дерби будет очень важным. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и им позарез нужны очки. В «Локомотиве» собраны мастеровитые футболисты, но команда психологически подавлена. В любом случае фаворитами в матче являются «железнодорожники».

Скажется ли уход Циннбауэра на «Локомотиве»? Посмотрим, смог ли Федоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться ниже уже некуда.

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Все комментарии
CTePx
CTePx
вчера в 13:30
Уж кому молчать стоило бы, так это Булыкину, ничтожеству и подхалиму, вместе со своим "хозяином" - деспотом сливавший Палыча. Кто вообще берет интервью у этого ничтожества, пошедшего в депутаты (тут само собой ясен его уровень).
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:43
Ещё есть куда - в пердив
shlomo
shlomo
вчера в 12:28
У Локо серьёзные проблемы, но и Торпедо с ходу, наверное, не сможет играть по желанию наставника, хотя я не сомневаюсь, что ситуацию Андрей Викторович выправит. И мне кажется, что паровозики лучшим составом обладают, более основательным, более квалифицированным.

Ну а так что, в Лужниках мы будем иметь картину, где хозяева, которые хоть и на последнем месте, но тенденция у них позитивная ( Торпедо не проигрывает в последних турах) и трансферы от Геркуса задали верное направление коллективу (кстати, бывший президент Локо, который делал команду чемпионом). Думается, что в таких условиях автозаводцы имеют все шансы продлить в дерби свою беспроигрышную серию, если окончательно не окунуть на дно своего принципиального соперника.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:22
Опускаться ниже ещё места навалом, но вот надо ли? ЛОКО ВПЕРЁД!!!
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