«Опускаться ниже уже некуда». Булыкин — о «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

Это дерби будет очень важным. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и им позарез нужны очки. В «Локомотиве» собраны мастеровитые футболисты, но команда психологически подавлена. В любом случае фаворитами в матче являются «железнодорожники».

Скажется ли уход Циннбауэра на «Локомотиве»? Посмотрим, смог ли Федоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться ниже уже некуда.