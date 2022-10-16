ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»

ПСЖ обыграл «Марсель» в матче 11-го тура Лиги 1 (1:0).
Гол забил Неймар на 45+1-й минуте. Гости доигрывали эту встречу в меньшинстве — на 72-й минуте с поля был удален Самуэль Жиго.
Парижане лидируют в таблице чемпионата Франции (29 очков), провансальцы занимают 4-ю строчку (23 балла).
Кстати Мбаппе в матче с Марселем не жадничал: голевую на Нея отдал и весь матч, когда того требовала игровая ситуация, ассистировал то на того же Нея, то на Месси, то на Хакими.
Одним словом, "лягушонок" сегодня на поле хорошо отыграл (и не больно то выпендривался).
Кстати Мбаппе в матче с Марселем не жадничал: голевую на Нея отдал и весь матч, когда того требовала игровая ситуация, ассистировал то на того же Нея, то на Месси, то на Хакими.
Одним словом, "лягушонок" сегодня на поле хорошо отыграл (и не больно то выпендривался).