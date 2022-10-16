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ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»

вчера, 23:45
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

ПСЖ обыграл «Марсель» в матче 11-го тура Лиги 1 (1:0).

Гол забил Неймар на 45+1-й минуте. Гости доигрывали эту встречу в меньшинстве — на 72-й минуте с поля был удален Самуэль Жиго.

Парижане лидируют в таблице чемпионата Франции (29 очков), провансальцы занимают 4-ю строчку (23 балла).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:48
ПСЖ должен был побеждать увереннее.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:54
Команда Месси всегда лидирует в чемпионате. Приведи португальца, они бы опустились в зону ЛЕ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:43
Жиго переехал в Марсель, но "Спартак" из него не выбить (З.Салихова) :)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:38
Вот забил Неймар-и всё молчком,а если бы забил Месси или Камерунский Эму-здесь бы пестрели заголовки,а так скромно.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:05
Хоть кто-то оказал сопротивление.
jtfny47rt6b3
jtfny47rt6b3
сегодня в 06:42
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:39
    Потихоньку, но победа есть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:26
    Жиго и здесь отличился
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 04:57
    Эх, Жиго подвёл команду.
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    сегодня в 00:20
    И снова аргентинская обуза ноль голов против нормального клуба.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:14, ред.
    Продавать его не имеет смысла. Играть он умеет, дай бог каждому. А вот воспитывать надо...
    Кстати Мбаппе в матче с Марселем не жадничал: голевую на Нея отдал и весь матч, когда того требовала игровая ситуация, ассистировал то на того же Нея, то на Месси, то на Хакими.
    Одним словом, "лягушонок" сегодня на поле хорошо отыграл (и не больно то выпендривался).
    амурец
    амурец
    вчера в 23:59
    Неймар молодец
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:50
    И снова тащит Неймар… Но все привилегии в клубе у другого игрока, которого надо продавать.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 23:46
    Жиго опять красной карточкой отличился. Что то не ладится у него в новом клубе
    Гость
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