ПСЖ в большинстве обыграл «Марсель»

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вчера, 23:45

ПСЖ обыграл «Марсель» в матче 11-го тура Лиги 1 (1:0).

Гол забил Неймар на 45+1-й минуте. Гости доигрывали эту встречу в меньшинстве — на 72-й минуте с поля был удален Самуэль Жиго.

Парижане лидируют в таблице чемпионата Франции (29 очков), провансальцы занимают 4-ю строчку (23 балла).